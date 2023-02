"KAKVE SU TO ĆURKE! MAJA SE RAZUZDALA, ZAR JE NIJE SRAMOTA SAME SEBE" Saška Karan brutalno o starleti: NEMA KO DA JE VASPITAVA

Maja Marinković sve je bliža sa Zvezdanom Slavnićem što se njenom ocu Radomiru Marinkoviću Takiju uopšte ne dopada.

Kako smo već preneli, Taki je otkrio da je Maja već bila sa jednim kriminalcem i da ne bi voleo da ponovo proživljava sličnu ljubavnu dramu.

Saška Karan gostovala je kod voditelja Ivana Gajića u emisiji Puls Srbije gde se dotakla nedavne izjave Takija, ali i same Maje Marinković.

- Maja nije bila takva kada smo mi bili u rijalitiju. Sada se ona totalno razuzdala. Ja ne znam šta je sa tim devojkama i kakve su to ćurke. Dođu u rijaliti i imaju s*ks pred milionima ljudi. Pa zaboga zar te nije sramota same sebe. Razumem mladost, međutim, ne možeš to da radiš pred milionima ljudi pa i tvojih roditelja. Ali šta ćeš kada je to sve od majke i oca. Nije u pitanju odgoj nego nevaspitanje. Nije ih imao ko da vaspitava i roditelji nisu imali vremena za to. Prepušteni su sami sebi i ulici i zbog toga dolazi do takvih stvari - rekla je pevačica.

Ona se potom osvrnula na roditeljstvo.

- Niko ne može da voli dete kao njegov roditelj. Ja to razumem. Međutim, postoje neka pravila gde šta ide i dokle nešto može. Ne da štitiš svoje dete jer time pokazuješ koliko si promašio u roditeljstvu. Da je moje dete takvo, ja bih svoj život smatrala totalno promašenim, jadnim i bednim. To ne bi popravile nikakve pare. Najveće je bogadstvo kada imaš živo i zdravo dete i lepo vaspitano - istakla je pevačica.

