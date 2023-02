"VIŠE JE NA GROBLJU NEGO KOD KUĆE" Komšije Fute Radulovića otkrivaju kako on provodi dane nakon SMRTI SINA LAĆE

Komšije Aleksandra Fute Radulovića saosećaju sa čuvenim kompozitorom u njegovom bolu. Ekipa Kurira posetila je kraj u kojem on živi i porazgovarala sa sugrađanima koji poznaju čuvenog umetnika.

Njegova sudbina što je izgubio sinove Miloša i Milana kao i suprugu Marinu pogodila je Futino okruženje:

foto: Damir Dervišagić, Marina Lopičić

- Ne znam odakle čoveku toliko snage za život. On je više na groblju nego kod kuće. Tako veliki čovek, a toliku tragediju je doživeo. Veliko iskušenje i teret mu je Bog dao. Ne bi mogao to svako da izdrži. Baš nedavno sam ga srela, delovao je dobro i raspoloženo, ali koliko god da se trudi da pokaže osmeh smrt sinova i žene ga je zauvek promenila, vidi se to. Strašno... - kaže Futina komšinica.

foto: Zorana Jevtić

I komšija iz zgrade preko puta Radulovićeve ima samo reči hvale za njega.

- Nikada oni nisu pravili probleme. Futa je veliki čovek, gospodin, ali sudbina mu je teška. Ne viđam ga često, ali kada se sretnemo javi se uvek kulturno. Nezgodno je bilo šta da da ga pitam, kada i sam znam da mu nije do razgovora- kaže on.

