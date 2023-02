"IMAĆU DVE KUME" Milica Kemez nakon romantične veridbe otkrila KADA SE UDAJE ZA BORU, a evo ko je zadužen za VENČANICU!

Milica Kemez i Bora Santana, svoju ljubav započeli su na velelepnom imanju u Šimanovcima, a nisu ni slutili da je to ona za ceo život.

foto: Privatna Arhiva

Iako su godinama zajedno, turbuletni periodi su im pravili probleme, te su nekoliko puta i raskidali, sve dok definitivno nisu rešili da se raziđu.

Upravo to razdvajanje, za ovaj emotivni par bilo je presudno. Tada su shvatili da ne mogu jedan bez drugog i da im ništa sem njihove ljubavi nije važno, te su se pomirili i rešili da to bude za zauvek.

Iako su želeli da se ovoga puta uozbilje, Milica se nije nadala da će Santana ubrzati stvari i iznenaditi je na Dan ljubavi, kada je doživela pravo iznenađenje.

foto: Printskrin/Instagram

Milica Kemez za Kurir, otkrila je detalje jednod od najlepših momenata u životu i priznala da li je posumnjala u Borine namere i osetila da se nešto sprema.

- Nisam posumnjala ni jedne sekunde. Nisam ništa očekivala jer on generalno nije romantičan tip, tako da je iznenađenje samim tim bilo veće. Organizovao mi je prelepu noć za Dan zaljubljenih, a nakon toga je usledila večera na vrhu Beograda, tačnije na poslednjem spratu tog restorana. Kada sam ugledala zvono koje mi je doneo konobar, mislila sam da je desert. Naravno da sam pristala, to je svakako jedan od najpših trenutaka u životu - govorila je Milica.

foto: Printskrin/Instagram

Kemezova je otkrila planove za budućnost i priznala da će najverovatnije svadba biti ove godine, a evo i zašto.

- On je sve isplanirao! Mislila sam da će to da bude završeno na prstenu, bar na neko vreme, ali Bora mi je otkrio da želi da bude svadba u decembru. Nisam razmišljala o detaljima, ali svakako ću sve prepustiti njemu, jer je on stručnjak za veselja i dobre provode - izjavila je Milica za Kurir.

foto: Privatna Arhiva

Milica je za Kurir otkrila da če imati čak dve kume, a jedna od njih je dobro poznata domaćoj javnosti.

- Imaću dve kume, jedna će biti Dragana Mitar koja će me venčati u opštini, a druga će biti iz privatnog života koja će biti kuma u crkvi. Što se tiče Bore, slično razmišljamo, jer će njegov svedok biti takođe prijatelj iz privatnog života - rekla je Kemezova.

foto: Printskrin/Instagram

Bivša zadrugarka je progovorila i o proširenju porodice, ali i priznala kada će rode svratiti u njihov dom.

- Ne pravimo planove niti računice, kako se desi tako će biti, samo spontano, pa kada Bog odluči - izjavila je.

foto: Shutterstock

Milicu iako ne zanima sama organizacija spektakulatnog venčanja, svu svoju pažnju usmerila je na haljinu u kojoj če reći sudbonosno "da", te je progovorila i o venčanici.

- Venčanicu sama šijem, prštaće! - rekla je Milica sa osmehom na licu.

foto: Printskrin/Instagram

Kurir.rs/Jovana Matić Đokić

Bonus video:

00:12 Romantična atmosfera veridbe Bore i Milice