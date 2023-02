EVO ŠTA SE KRIJE IZA OSMEHA DRAGANE MIRKOVIĆ! Pevačica o zdravstvenim problemima i traumama, a ovo je bolest sa kojom se BORI!

Dragana Mirković decenijama je deo naše estradne scene, a publika je navikla da je uvek viđa nasmejanu.

Pevačica svoju privatnost čuva daleko od očiju javnosti, pa se tako o njenim problemima malo zna.

Dragana Mirković je pre nekoliko godina imala operaciju kuka u Beču zbog problema sa urođenom displazijom, a ova intervencija je uspešno prošla.

Međutim, pre samog zahtvata pevačica je godinama trpela bolove koji su nekad bili toliko jaki da nije mogla da stoji, sedi ili hoda. Kako je problem postajao sve veći, na kraju je morala da se podvrgne zahtevnoj operaciji.

O ovom problemu pevačica je svojevremeno javno govorila.

- Imala sam godinu dana kada su mi primetili iščašene kukove. U ono vreme to je bio veliki problem. Bila sam pred operacijom sa malim izgledima za uspeh, takva deca ostajala su sa kraćom nogom. Roditelji su mi bili očajni, majka je mnogo plakala. Bila je tragedija imati žensko dijete koje neće moći lepo da hoda. Naš stari kum im je rekao: ‘Nemojte da plačete, to dete će biti nešto posebno - ispričala je Dragana svojevremeno.

Pevačica je tokom proteklih godina imala problema i na nastupima zbog bolova koje je trpela, te ju je neretko obezbeđenje iznosilo na scenu, ali ona je to vešto prikrivala kako bi publici priuštila dobru atmosferu na nastupima.

Nakon sobraćajne nezgode i rizične operacije, uspela je da se uspešno oporavi. Dragana je posle intervencije ponovo učila da hoda, a dugo nakon zahvata kretala se pomoću štaka. Traume zbog iščašenih kukova vuče još iz ranog djetinjstva.

- Do druge godine bila sam po bolnicama, dugo u gipsu, na terapijama, odvojena od majke jer joj nisu dozvoljavali da bude sa mnom. Za mene je to bila strašna trauma, dugo sam se plašila bolnice, imala sam noćne more. Košmarni snovi potrajali su do tinejdžerskih dan, budila sam se u strahu vrišteći. Kada sam jednom prohodala kako treba nisu mogli da me zaustave, da me nateraju da sednem da jedem. Bila sam izrazito nemirno dete. Kasnije se ispostavilo da je naš kum bio dobar prorok - ispričala je pevačica svojevremeno.

U jednom intervjuu Dragana je opisala da će do kraja života da pije lekove zbog drugog zdravstvenog problema koji ima, a koji je posledica svih stresova koje njen posao nosi sa sobom.

- Mene je to koštalo samim tim što sam zaradila problem sa štitnom žlezdom, a to je zato što sam ćutala - počela je pevačica jednom prilikom za medije, pa je dodala:

- Opet, ne želim ništa loše, ali stvarno zna da bude bolno i kad vam knedla stoji u grlu i kad hoćete da izgovorite, a ne date sebi da kažete ili da odgovorite, a sve znate i sve vam je jasno i svi sve znaju i svi ćutimo - rekla je pevačica.

