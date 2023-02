"OSEDEO SAM, ZNOJIO SE, ZABORAVLJAO PESME!" Pevaču se slošilo kada je ugledao NJEGA u žiriju Zvezde Granda: Ostao sam bez glasa!

Biljana Marković i Nenad Manojlović snimili su duet 2019. godine, a pre toga su bili protivnici u Zvezdama granda.

Ovog puta, pevač i pevačica gostovali su u "Pulsu Srbije" kod voditelja Ivana Gajića, a prvo su se dotakli teme ZG, kao i to da li je sada lakše ili dok su oni bili takmičari, s obzirom na to da danas postoje i mentori, kao i razni noviteti.

foto: Kurir televizija

- Smatram da je s jedne strane dobro da ti neko stručan bira šta ćes da pevaš, ali ja ne bih voleo da meni neko bira pesmu sa kojom ću se predstaviti. To je verovatno do profila čoveka. Kada je nešto jako bitno, a meni je i te kako bilo kada sam se pojavio pred lice Šabana Šaulića, da se to izvede na najbolji način. Možda i nije najbolje da ti neko u toj situaciji bira pesmu i slično, to je kao da te neko drugi počeše tamo gde te svrbi, nekako nije to to.

Nakon toga, spomenuo je tremu koja ga je oblila tokom takmičenja, jer kako on kaže, u žiriju su bili pojedini ljudi prema kojim oseća enormno poštovanje:

00:46 OSEDEO SAM, ZNOJIO SE, ZABORAVLJAO PESME! Pevaču se slošilo kada je ugledao NJEGA u žiriju Zvezde Granda

- Osedeo sam dok sam se takmičio, ušao sam crne brade, a izašao polu bele. Znojili su mi se dlanovi, ostajao sam bez glasa, srce mi je kucalo... Nekada nisam mogao da se setim šta sam trebao da pevam ili zbog čega sam uopšte došao ovde.

Kurir.rs