LICEMERJE! CAKANA SE OBRUŠILA NA KOLEGE ZBOG KOSMETA! Pevaju Vidovdan za bakšiš, a niko da ode na Kosovo! Posebno je nju ISTAKLA

Pevačica Dragica Radosavljević Cakana poručila da je sramotno što njene kolege izbegavaju da idu na Kosovo i Metohiju, ali zato jure u kafane, gde zgrću bakšiš za patriotske pesme o Kosmetu, kao što su "Vidovdan", "Oj, Kosovo, Kosovo", "Ej, dragi, dragi, božurove sadi" i mnoge druge.

Cakana je progovorila o tome kako se redovno mali broj pevača odazove pozivima da se pojavi na događajima na teritoriji KiM kad treba, ali zato na društvenim mrežama redovno komentarišu teme koje nisu ni bitne ni interesantne. Ona dalje priča da pamti situaciju kad se samo pokojna Merima Njegomir odazvala pozivu da peva na Kosovu na jednom događaju, dok se ostali estradnjaci nisu pojavili.

- Sastav "Svitanje" i ja jednom prilikom smo bili u Goraždevcu, od suza nisam mogla da pevam koliko mi je sve bilo emotivno. Jedina koleginica koja je tada pristala da dođe je Merima Njegomir. Deca na Kosovu nemaju gde da se opuste i izigraju, dovedu ih roditelji, tu se sve dešava na nekih pet ari, recimo. Tu im je sve, kafići, dom kulture... Toliko sam plakala da je to bilo strašno - prisetila se pevačica.

foto: Stefan Stojanović, Damir Dervišagić

- Ne mogu da razumem pevače, kolege, generalno javne ličnosti, koje ćute na bilo kakav vid nepravde koji dole doživljava naš narod. Pevači se plaše, neće na Kosmet, ali zato jure bakšiš po drugim kafanama svud redom dok pevaju patriotske pesme. Kad su tako važne stvari u državi u pitanju, pevači ćute, a kad se desi da neko izjavi nešto što nema nikakav značaj za javnost, svi laprdaju! Ja sam veći patriota od svakog muškarca na estradi, to tvrdim! To sam pokazala pesmama, rečima i delima.

Uprkos čestim neredima, poznata pevačica se i dalje bez straha i uvek iznova vraća rodnom kraju.

foto: Kurir Televizija

- Mene je sad baš briga da li će nešto da mi se desi kad krenem na Kosovo. Mislim da smo dovoljno isprepadani za sve ove godine i znate kad dođete do faze da vam je preko glave. Briga me da l' će neko da me kamenuje, idem gde sam pošla i idem na svoje. Posle niza nastupa koje sam imala oko praznika obično odem do mojih tamo. Često idem dole, ja sam do 18 godine živela u Leposaviću, tu su mi koreni. O KiM mora više da se priča. Situacija nije sjajna i nije mi svejedno kad dole odem. Ne možemo da znamo kako će da se razvija sve ovo, ali moramo da dižemo svest o svemu i branimo svoje. Hoću da se slobodno svi kreću u svojoj državi, a ne da razmišljam kad odem koji je metar zemlje moj, a koji od Albanca. Uvek me stegne u grudima kad znam da se dešava ovo što se dešava, ali nisam prestala da verujem da će situacija da se popravi.

Piše se kad Stoja napuni klub od 500 ljudi, a o mojim trgovima ne

Dragica kaže da je primetila da se, na neki način, u medijima diskriminiše starija garda pevača, te i da joj nije jasno zašto se ne izveštava o tome da redovno pune gradske trgove na koncertima.

foto: Printscreen/Grand/Izprofila

- Poštujem svoje kolege i ovo nije nikakva prozivka, ali zašto se nije pisalo o mom nastupu u Zrenjaninu, koji se nedavno desio, a na kom je bilo na hiljade ljudi? Pisalo se što je Stoja, na primer, koju inače mnogo privatno volim, napunila neki klub od 500 ljudi? Ne znam zašto ljudi nipodaštavaju nas stariju gardu pevača. Kao da se od nas podrazumeva da se više ne pojavljujemo u medijima jer imamo višedecenijske karijere. Pesme koje ja pevamuvek će da se slušaju, a ovo što mlađi pevači sada izvode, i ne razume se. Ne znam o čemu pevaju, razumljiva je tek svaka peta reč, ali dobro. Vidi se da ima ko to da sluša čim je tolika pomama za njima - zaključuje Radosavljevićka.

kurir.rs/republika.rs/S.telegraf

Bonus video:

38:57 USIJANJE DANA 06.04.2021.