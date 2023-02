SA RONALDA SPALA NA DRAGOJEVIĆA! Miss Biljana OPIPALA mišiće Dalilinom bivšem, evo šta se desilo u teretani

Biljana Dragaš, poznatija kao Miss Biljana iz Novog Sada jedina je uspela da dođe do Kristijana Ronalda, a sad i do Dejana Dragojevića.

Ova kontroverzna novosađanka koja ne krije da voli da bude u društvu poznatih faca pohvalila se druženjem sa bivšim mužem Dalile Mujić i to u teretani.

Selfi za pamćenje - Biljana i Ronaldo foto: Instagram

Njih dvoje su zajedno vežbali, a onda je pao i selfi u ogledalu. Napucani Dejan je fotografisao dok se atraktivna Biljana naslonila na njegov biceps.

foto: Printscreen/Instagram

Da li se poznaju od ranije ili ne nije poznato, ali su fotografije završile na njenom Instagram profilu.

aktivna u teretani foto: Printscreen/Instagram

Miss Biljana po svemu sudeći voli sportiste pa se jednom prilikom fotografisala i sa Milanom Pavkovim i Mirko Ivanić ispred Marakane.

foto: Printscreen/Instagram

Ona je najveći fan Kristijana Ronalda koja ga pomno prati po svetu:

- Sačekala sam ga na aerodromu. Kada sam ga ugledala u autobusu komunicirali smo rukama. Htela sam da uđem u autobus i to sam mu pokazala, ali mi je on rekao da je to nemoguće da se izvede. Želela sam da dođem do njega - priča Biljana i otkriva gde ga je sve pratila:

foto: Printscreen/Instagram

- Bila sam u Budimpešti kada je igrao, pa u Torinu. Volim ga odavno. Vodila sam čak i njegovu fan stranicu. Prvi put smo se upoznali u Budimpešti. Tada se nismo slikali videla sam ga samo usput - rekla je Biljana jednom prilikom za Kurir.

E.K.

