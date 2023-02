OČITALA LEKCIJU Snežana Dakić udarila na današnje devojke, a onda ih matirala stavom o LAŽNOM MORALU! Ovo joj neće oprostiti!

Snežana Dakić podelila je sa svima svoje misli o ljubavi, muvanju i muško ženskim odnosima.

Naša poznata voditeljka na veoma interesantan način je prokomentarisala ovu večito zanimljivu temu.

Ona je bila stava da se mladi danas više ponašaju u skladu sa "šta će drugi misliti", nego da urade nešto što bi njima više prijalo.

Može se reći da je na neki način "pecnula" i muški i ženski rod. Opisala je kako devojke danas daju sve od sebe da izgledaju što lepše, dok se "ponosni" mačo muškarci trude da izgledaju nezainteresovano, a ta kombinacija nije dobitna.

- Postavljaju se jako odbojno, a sve su došle i namontirale se ne bi li im neko prišao. Kada vi izađete, to su desetine stolova i sve same devojke. Pa to su pale pare za frizuru, za profesionalnu šminku, to su se platile čarape, štikle. Bezveze, nikog nemaš da upoznaš. Izgubio se momenat da možeš sa nekim da ćaskaš bez krajnje namere - rekla je Dakićeva u svojoj Instagram objavi.

Kako je objasnila, sve to dovodi do toga da se u stvari niko ne provede lepo i da svi odlaze sami kućama bez novih poznastava.

- Strah od odbijanja kod muškaraca u kombinaciji sa strahom od osude kod žena rezultira lošim provodom i time da se niko ne smuva na kraju. A onda pljušte poruke u dm i svi hrabri, a u klubu se ignorisali. Oni nisu bili zainteresovani, a one su bile poštene. Eto, to vam se zove moral, tačnije - lažni moral - dodatno je voditeljka pojasnila na šta misli.

