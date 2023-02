PEVAČICA UHVATILA MUŽA U PREVARI! Zvezda Granda sve javno ispričala: Nije jedina kojoj se to desilo!

Pevačica Dragica Zlatić postala je poznata učešćem u muzičkom takmičenju "Zvezde Granda". Pevačica je pričala u emisiji na temu prevara i otkrila da joj se jedna koleginica čak i poverila, te joj je otkrila da je uhvatila muža u prevari.

- Jedna naša koleginica mi je pisala da joj se ista situacija desila. Ona je javno napisala na mom Instagramu , pa mi je posle pisala i u inboksu. Išla je na svirku i nešto se otkazalo i stigla je kući i nahvatala muža. Sada sam se setila još jedna koja je bila trudna tako da to ništa novo nije – ispričala je ona u emisiji „A sad malo mi" na Grand televiziji.

Poznato je da pevačice često doživljavaju neprijatne scene na veseljima, a Dragica je jednom prilikom ispričala kakvu neprijatnost je ona doživela.

- U subotu sam pevala na svadbi u Bajinoj bašti. Ona se odvijala napolju pored bazena. Vidim u jednom trenutku jednog gosta kako se kreće ka meni i redom ubacuje sve u bazen. Ja sam mu tu rekla da ti nije palo na pamet, znam zašto si došao. On mi je rekao ajde, ajde bila bi baš fora. Napolju 23 časa i 12 stepeni, a on hoće mene u bazen da ubaci. To je najskorija neprijatnost bila - rekla je Dragica u emisiji "Puls Srbije" na Kurir televiziji.

