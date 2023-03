Ljubomir Bandović iza sebe ima zavidnu filmsku karijeru.

Dosta uloga su mu donele prepoznatljivost, a jedna od njih je lik Tadije u filmu Sestre, a čak su ga prepoznali radnici na carini.

Glumac je gostovao u emisiji "Sceniranje", a između ostalog je pričao i o sceni zbog koje nije spavao dve noći, a ima veze sa ubistvom sa njemu dragom koleginicom.

01:37 Ljubomir Bandović: Zbog ove scene nisam spavao dve noći

- Film koji se zove "Neko me ipak čeka", tri priče o tri abortusa, to je Marko Novaković radio na jednoj televiziji. Igrali smo Nada Šargin i ja. Bio sam neki muž alkoholičar, agresivac, koji dovede kolegu pa dete najedem papirima jer voli da crta, nju silujem, a ona mene ubije. Za takve uloge se ne spava dve noći. Pogotovo kada si prijatelj sa kolegom, a Nada i ja smo dobri drugari. Ta grubost koju moraš da predaš, a ona da prihvati.

Potom je spomenuo anegdotu koju je doživeo na carini kada je išao na filmski festival:

- Tadija mi je zamalo doneo presvlačenje na Brčkom. Tada su me prepoznali na granici, te me upitali gde sam se zaputio. Odgovorio sam da idem na festival. Tada me uočila koleginica od carinika i pitala da li sam igrao Tadiju u "Sestrama". Rekoh da jesam, pa me pogledala i stegnula vilicu i rekla da sam odličnu ulogu odigrao. Mislio sam da će mi ispretresati ceo gepek, gume...

Kurir.rs