KO JE HRVATSKA PEVAČICA KOJA JE PODRŽALA ZABRANU SRPSKIH PEVAČA? Zbog golotinje dobila otkaz, varala muža a on je izbacio na ULICU

Nekadašnja hrvatska pevačica i voditeljka Vlatka Pokos dala je svoj sud o zabrani održavanja koncerta srpskih pevač u Puli koju je doneo gradonačelnik tog grada Filip Zoričić.

Vlatka Pokos proslavila se tokom osamdesetih i devedesetih godina, a pažnju je skrenula pre svega svojim atraktivnim izgledom. Karijeru je počela u grupi „Srebrna krila“, zamenivši Lidiju Asanović. Kasnije je počela solo karijeru, a njeni najveći hitovi bili su „Metak“ i „Ne trežim ništa“.

Ipak, dosta poznatija postala je po svom burnom ljubavnom životu.

Ona je 2001. godine započela vezu sa hrvatskim biznismenom Josipom Radeljakom Dikanom, kome je godinu dana pre toga poginula supruga, čuvena glumica Ena Begović. Vlatka je tada imala 31 godinu, a Dikan 58. Ipak, tvrdili su da im ta razlika ne predstavlja nikakvu prepreku. Upoznali su se preko dadilje Dikanove ćerke Lane koja je imala samo 45 dana kada je ostala bez majke.

Venčali su se 2006. godine na jednom ostrvu i sve je izgledalo kao u bajci, ali je posle godinu i pet meseci svemu došao kraj. Pričalo se da je do burne svađe došlo nakon što je Radeljak saznao da ga Vlatka vara sa mlađim muškarcem, a tokom svađe su se navodno i potukli. Suprug je pevačicu tada izbacio iz stana, iako je na sebi imala samo farmerke i majicu i nije joj dao da ponese ništa više.

Noć je provela kod drugarice, a kada se ujutru vratila po svoje stvari, shvatila je da je brava na stanu u kom je živela sa mužem promenjena. Dikan je promenio brave i na svojoj kancelariji, a kako je pisao 24sata.hr, Vlatka je tada plakala na terasi jednog kafića, nakon čega je otišla u policijsku stanicu.

Samo četiri dana kasnije, Josip je gostovao u emisiji „Otvoreno“ i sve iznenadio jednim potezom. On je bacio burmu i rekao: „Evo, ja sam od ovog trenutka slobodan“.

Njegovi advokati kasnije su tvrdili da je bivšoj supruzi vratio sve stvari, dok su njeni tvrdili da joj je vraćena samo zimska garderoba.

Obzirom na to da ju je Dikan optuživao i da je neracionalno trošila novac, tada je rekla da ljudi „imaju pogrešnu sliku o njoj“, te da nema ništa loše i tome „ako se želi lepo obući“.

Ipak, brak ovog para bio je u krizi i pre dramatične svađe koja se odigrala u njihovom stanu.

Naime, sve je počelo jednom kada je tokom putovanja sa suprugom u „Fendijevoj“ radnji ugledala kaput koji je poželela da kupi. Ušla je sa suprugom, a unutra je bio menadžer radnje, Italijan Fabricio sa kojim je Vlatka ubrzo počela aferu, pisao je pomenuti medij.

„Oženio sam se Vlatkom jer sam je istinski voleo i premda su ljudi o njoj pričali sve najgore, da je sponzoruša. Dok smo bili u Rimu ‘utapala’ se u šopingu. Zaslepeo ju je sjaj toga grada. Ja sam u Rimu živeo 40 godina. Svaki Vlatkin korak mi je bio poznat. Angažovao sam svoje ljude da je prate i došao sam do informacija koje su fatalne. Znam da će je ovo pogoditi jer je mislila da to nikad neću pustiti u javnost. Ni ja to nisam hteo jer i meni je to bolno, ali preterala je stalno me blateći u medijima“, izjavio je Radeljak svojevremeno.

Vlatka Pokos 2010. godine izdala je autobiografiju „Život u raju“ u kojoj je iznela detalje braka sa Josipom.

„Od obožavane žene koja je dobijala crvene ruže i poruke, postala sam deo posluge koja se sa mora vraćala u automobilu sa prtljagom“, napisala je ona.

U knjizi je otkrila da se sa tadašnjim mužem prvi put vrlo burno posvađala i raskinula nakon večere kod Petra Graša, na kojoj su bili i Ivana Banfić i njen tadašnji suprug. Vlatki je smetalo što je Ivana celo veče Josipu šaputala nešto na uvo, zbog čega je narednog jutra napravila ljubomornu scenu. Na njen ispad, Josip je reagovao nasilno – nekoliko puta ju je udario.

Ipak, kasnije su se pomirili, ali je definitivan razvod usledio 2007. godine.

„Od starijeg muškarca ne očekujete ono što vam pružaju mlađi i obrnuto. Kad zavolite osobu, onda zavolite sve na toj osobi… Njene godine, njen izgled, njene vrline, ali i nedostatke“, napisala je ona u knjizi.

Vlatka je Hrvatsku napustila i preselila se u Kanadu, tvrdeći da se u domovinu „nikada neće vratiti“ jer je ne cene dovoljno i više niko ne želi da je angažuje. U Kanadi je upisala fakultet i govorila kako će napraviti sjajnu karijeru, ali se to ipak nije desilo. Šta više, vratila se u Hrvatsku kako bi pokušala da se vrati u voditeljske vode.

Početkom 2015. godine uplovila je u vezu sa ličkim manekenom koji je živeo u Kanadi, Ivicom Biljanom. Ipak, veza im nije dugo opstala, a Ivica je tvrdio da je Vlatka bila previše ljubomorna i da ga je kontrolisala. Takođe, zasmetale su mu i mnoge stvari koje je pročitao u njenoj knjizi i shvatio je da pored sebe ne želi takvu ženu.

Godinama nakon njenog razvoda od Radeljaka, Vlatku je tužio njegov sin Leo Radeljak i tražio od nje da mu vrati 306.190,32 hrvatskih kuna koje joj je prebacio na račun da ih troši „u slučaju nužde“. Ipak, kako je on tvrdio, Pokosova je taj novac trošila u lične svrhe.

„Ljudi pričaju da sam taj novac trošila na svoju skupu odeću, Gucci cipele i bunde. Ta se kartica mogla koristiti samo u Hrvatskoj, znate gde je u Hrvatskoj moguće kupiti takvu markiranu robu? Nigde. Leo pobija da sam kupovala namirnice za njegov stan, a ne samo da jesam za njegov, nego i za naš, još jedan u Zagrebu, te tri kuće na moru. Nije mi jasno kako je ovo uopšte moguće, pa na ispisu troškova jasno se vidi na šta je taj novac potrošen? Gotovina koju sam dizala služila je za plaćanje kućnih pomoćnica i kojekakvih drugih troškova, među ostalim, poklona i slično“, rekla je ona za pomenuti medij o tome.

„Kartica mi je oduzeta onaj dan kad sam Josipu Radeljaku rekla da želim izaći iz braka. Dogovorili smo se da ćemo se razići kada Lana završi prvi razred osnovne škole i ode na more, činilo nam se, barem meni, da će tako lakše podneti razvod. Međutim, on je sledećih šest meseci kovao urotu protiv mene, koja je eskalirala sledeće godine u maju kad me izbacio iz stana samo u majici i farmerkama. Pre nego što je to učinio rekao mi je: ‘Ja ću tebe uništiti u ovoj zemlji, nećeš imati šta jesti'“, dodala je ona tada.

Vlatka Pokos je sada u svom komentaru povodom zabrane srpskih narodnjaka ma festivalu u Puli, između ostalog, rekla kako te „pevačice izgledaju krajnje vulgarno“. Ova njena izjava besmislena je kada se ima u vidu da je u Puli trebalo da nastupi Ana Bekuta koja se nikada nije pojavljivala u vulgarnim izdanjima i važi za jednu od najboljih pevačica u regionu.

Sa druge strane, Vlatka ne samo da je poznata po provokativnim fotografijama koje objavljuje na društvenim mrežama, već ju je vulgarno izdanje koštalo i posla.

Naime, ona je 2000. godine vodila Izbor za mis Hrvatske, a na televiziji se pojavila u crnoj haljini sa dekolteom do pupka. Nakon toga, više nikada nije radila na HTV-u.

„Neko može misliti da je haljina bila preslobodna, ali vulgarna sigurno nije jer je prefinjena i skupa“, pravdala se Vlatka.

„Više nikad nakon toga nisam radila za HTV, osim ako se nije radilo o vođenju nekog festivala koji je HTV prenosio, a čak i tad sam imala velikih problema. Odabir moje haljine kao izgovor bio je apsurdan i licemeran jer šta drugo reći s obzirom na to da sam vodila šou s polugolim maloletnicama“, dodala je ona za „24sata.hr“.

Osim toga, nekadašnja pevačica u više navrata je pozirala i potpuno gola.

U kritikovanju srpskih narodnjaka, ona je istakla i da se grozi tih tekstova i spominjanja „automata, droge, kur*i“ i sličnog. Ipak, jedan od njenih najvećih hitova nosi naziv „Metak“ i nema nimalo edukativan sadržaj.

„Kad će taj petak da te opet vidim, vidim ja? Ti si ko metak kojeg strašno volim, volim ja“, glasi tekst Vlatkine pesme, te nije baš najjasnije zbog čega neko, ko se „gnuša tekstova o kriminalu“ voli metak, niti gde je smisao rečenice „ti si ko metak kojeg strašno volim ja“.

Podsetimo, Vlatkina objava na Instagramu izazvala je pravu buru na društvenim mrežama kada je u pitanju tema o zabrani Srpskih pevača u Hrvatskoj.

- Mali prilog raspravi o cajkama kod Hrvata i zabrani održavanja koncerata u javnim kulturnim institucijama. Pozdravljam odluku gradonačelnika Pule jer javna vlast ima zadatak da vodi brigu o kulturnom identitetu jednog grada i smeru u kojem želi ići. To nije zabrana slušanja te vrste muzike jer se ona može izvoditi u drugim prostorima. Svakako da ova zabrana neće zaustaviti ovaj porazni trend u balkanizovanoj Hrvatskoj. Ono što meni lično smeta u ovoj vrsti muzike su negativne, prostačke i stupidne poruke i tekstovi u kojima se spominju ‘automati, utoke, droga, ku*ve’ i slične pojave svojstvene krimi miljeu, kojem neki od izvođača i pripadaju. Žene izgledaju krajnje vulgarno i ponašaju se prostački ne prezajući od psovki u svojim ‘pesmama’. Ono što me još više ljuti jesu upoređivanje ovog trenda s devedesetima i stavljanje tzv. dens muzike u isti koš s trap/turbo folkom - napisala je Vlatka uz svoju fotografiju.

- Oni koji tvrde da su se na primer, u Zagrebu oduvek slušale cajke, nisu u pravu. Zagreb je osamdesetih i devedesetih bio srednje-evropski moderan i progresivan grad. Zagreb to danas više nije, koliko god mi ćutati o tome. Iz Hrvatske se iselilo stotine hiljada ljudi, uglavnom modernijeg, urbanog profila, a zamenjeni su ljudima drugacijeg kulturnog identiteta. Isto se dogodilo u drugim većim urbanim centrima. Nažalost, tipično balkanska, agresivna kultura je prevladala i rezultati su danas vrlo vidljivi. Došlo je do sraza dveju kultura i pobedila je opcija koju ljudi poput mene ne mogu prihvatiti, zato odlaze iz Hrvatske - dodala je Vlatka.

