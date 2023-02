"HRVATSKI PEVAČI ŽIVE OD SRBIJE!" Muzičar oštro osudio zabranu nastupa srpskih pevača u Puli, pa IZNENADIO IZJAVOM O BREGOVIĆU

Nakon što je srpskim pevačima - Ani Bekuti, Draganu Kojiću Kebi, Zorani Mićanović i Hrvatu Dušku Kulišu prvobitno otkazan nastup u Puli, a potom isti pomeren za Osijek, da bi se potom ponovo otkazao i to su oba puta uradili gradonačelnici ovih hrvatskih gradova, javnost se uzbunila. Ali, desio se preokret. Postoji velika šansa da se 25. marta u Puli ipak održi koncert. Konačnu odluku o tome zapravo ne donose gradonačelnici, niti će privatno mišljenje o srpskim pevačima uticati na odluku, koju će doneti Trgovački sud u Pazinu danas.

Ovim povodom u emisiji Puls Srbije na Kurir TV gostovao je Aleksandar Nikolić poznatiji kao Sharan Allegro, muzičar i producent.

- Nažalost takvo je stanje u svetu. Narod bira predstavnike i onda poitičari shodno svom znanju donose odluke u njegovo ime. To je demokratija, a trenutno nema boljeg sistema od toga. Ovo je primer kako volja jednog čoveka na vlasti i volja naroda nisu usklađene. Ja sam puno puta bio u Hrvatskoj i nikad u životu nisam imao problem. To je hala koja se naplaćuje. Šta sad, da je došao Bregović koji peva "Nije nigde trava nikla gde je stala moja štikla hi hi hi hi", oni bi bili zadovoljni jer je to kultura, a ovo nije?

Nikolić je konstatovao da se narodna muzika sluša i u Hrvatskoj kao i u Srbiji.

- U ovom slučaju je gradonačelnik problem. To je besmisleno je na više nivoa. Ti tamo imaš populaciju koja to voli da sluša. Šta se na svadbi svira u Hrvatskoj? Betoven, klape, šta? Svira se isto što i ovde. Oni hoće da naprave veštačku podelu naroda koji govori isti jezik i smeje se istim vicevima. Oni su kao proevropski, a mi smo seljačine? Gluposti - rekao je Nikolić i prokomentarisao to što hrvatski pevači nisu pozitivno reagovali na otkazivanje nastupa srpskih pevača u Pulu.

- Zašto nisu rekli bravo što ste im zabranili nastup? Pa zato što svi ono žive od Srbije.

