OVO SE NE DEŠAVA SVAKI DAN! Snajka Golubica izvređala svekrvu Moravu da je bila s pola grada, žestok fajt čuo ceo komšiluk

Zvezdano nebo se otvorilo i ove nedelje, pa je prepuno ekskluziva. Krećemo od najsvežije. Predstavnica sedme sile, konkretno voditeljka jedne televizije, zvaćemo je Pčelica, na sve načine pokušava da osvoji jednog lovatora, prijatelja svog gazde. Jeste oženjen, jeste neveran, ali nju to ništa ne zanima. Ona ima cilj, a to je da bude na višoj funkciji. Ona bi da šefuje, prijatelj njenog gazde je pravo rešenje da je preporuči. On je slab na vatrene žene, a Pčelica mu se dopada još odavno. Upoznali su se i pre nego što je ona počela da radi u medijima, a sada je rešila da upotrebi svoje zavodničke moći. Zuji mu ona svakoga dana u kancelariji, a on je pušta da mu leti oko glave. Sluša je, dopada mu se, a priča mu da su svi na poslu kao protiv nje. Međutim, ona koristi to što je slab na njen pupoljak i što voli da ga miriše po ceo dan. Zato ona dolazi da mu osveži radno mesto. Pčelica je rešila da bude glavna u inat svima i, verujte mi, kako je krenula, da će uspeti. Videćete, uskoro će to da bude skandal broj jedan. Živi bili pa videli.

Druga ništa manje zanimljiva priča tiče se svekrve i snajke. Svekrva je poznata, snajka nije, a želi to da bude više nego išta. Zbog toga je nastao haos u kući. Konkretno juče ujutru. Orilo se sve u naselju. Komšije su se naslađivale samo tako. Snajka Golubica želi da bude pevačica i da snimi hit, a svekrva Morava ne dozvoljava. Njen sin jedinac, mezimac, neka se zove Mutavi, ćuti kao zaliven. Ne sme da pisne! Snajka Golubica siktala je na Moravu, izvređala je kako je bila s pola grada, naravno svojevremeno, a ni ona joj nije ostala dužna. Prljav veš izašao je na videlo. Izgleda da jedna drugu imaju u šaci i da su držale sveću koja i dalje gori. Zapravo, sve izgore, Mutavi samo posmatra i ne zna šta da radi. Ne može protiv majke, a tek protiv žene ne sme da kaže ništa jer je ona oštrokondža. On je, štaviše, podržava da bude pevačica samo da je skine s grbače jer je izdržava, a ona ništa drugo ne zna da radi nego po ceo dan peva po kući. Šta će tu da bude, ko zna, ali ako uskoro čujete da je pesmu izbacila snajka jedne poznate dame, da znate da je uspela da prevesla Moravu. Toliko od mene za danas, čitamo se i sledeće nedelje.

