"BEBA MI JE PALA KROZ PROZOR I POGINULA"! Influenserka progovorila o TRAGIČNOJ sudbini: Posle 8 meseci su mi mi izboli muža

Influenserka Milica Mumdžić doživela je stravičnu tragediju kada je njena ćerka Kasija pala kroz prozor i poginula, a osam meseci kasnije ubijen joj je suprug Strahinja.

Milica je prvi put posle godinu dana smogla snage da ispriča šta se dogodilo tog 26. decembra 2021, kada je njena beba pala sa drugog sprata zgrade u kojoj su živeli u Kraljevu.

- Kasija je dan pre tragedije prvi put upoznala Deda Mraza. Bila je presrećna. To veče sam bila emotivnija nego inače. Plakala sam od sreće i zahvaljivala Bogu što je imam. Ujutru smo se mazile, a ja prvi put nisam uzela telefon da je snimam. Pošto je bio sunčan dan, izašle smo u šetnju. Kada je došlo vreme za popodnevnu dremku, vratile smo se u stan - započinje priču Milica.

Ona dodaje da tog dana nije imala rituale koje obično radi kada se vrate iz grada.

- Kada dođemo, uvek skinem Kasiji jaknu, cipele, obujem joj patofne, uključim njen omiljeni crtani i dam joj igračke. Ovog puta ništa od toga nisam uradila, samo sam krenula ka prozoru da ga otvorim kako bi se stan izluftirao. Kasija je ostala u dnevnoj sobi, a ja sam otišla u kuhinju da joj napravim kakao pred spavanje.

- U jednom trenutku su se začule sirene hitne pomoći. Potrčala sam ka Kasiji da se ne uplaši. Ušla sam, a nje nije bilo među igračkama. Pogledala sam ka prozoru i sve mi je bilo jasno. Odmah sam znala o čemu je reč, ali nisam smela sebi da priznam. Provirila sam dole i videla mnogo ljudi oko nje. Strčala sam dole bosa, ali su je već stavili u sanitet. Pitala sam da li je živa, ali nisam dobila odgovor - kroz plač priča Milica.

Posle pregleda, lekari su ustanovili da je najbolje da Kasiju prebace u bolnicu u Kragujevcu. Iako joj lekari nisu dali da bude pored deteta, Milica je insistirala.

- Molila sam se da bude dobro, iako sam znala da je to nemoguće. Mozak je odmah prestao da joj radi, a srce je i dalje kucalo. Počela sam da mrzim sebe, pitala sam se kakva sam ja to majka. Brat mi je rekao da joj nema pomoći i da bi najbolje bilo da je pustim da ode. Poljubila sam je, rekla da je volim najviše na svetu i oprostila se od nje. Tog jutra je preminula. Čekala je da je pustimo. Imala je samo 17 meseci. Tog dana je deo mene otišao sa njom. Nisam imala volju ni za čim. Bila sam na lekovima za smirenje jer sam imala napade.

Osam meseci nakon Kasijine smrti, ostala je i bez Strahinje... Milica i Strahinja su se ubrzo rastali.

- Nije nam išlo. Nisam želela da se mučimo, pa smo raskinuli.

Da loše vesti ne idu same, govori i činjenica da je Milica izgubila i muža u avgustu 2022.

- Imao je samo 23 godine kada su mi javili da je preminuo. Posvađao se sa nekim momkom, koji ga je izbo nožem.

Iako joj je teško i svaki dan tuguje, Milica je nastavila dalje. Ona je uplovila u vezu sa pet godina mlađim Dušanom.

- Mnogi su me osuđivali što sam odmah nakon Strahinjine smrti našla dečka. Ali on mi je velika podrška. Odlučila sam da budem srećna i nasmejana zbog Kasije, jer znam da me gleda - završava Milica.

