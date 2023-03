Pevačica kojoj mnogi prognoziraju pobedu na predstojećoj Pesmi za evroviziju Zejna Murkić uključila se u emisiju Puls Srbije na Kurir televiziji na povratku sa sa treninga u neformalnom izdanju:

- Ova sam prava ja. Vraćam se sa treninga, ništa šminka, a ovaj kačket ne znam čiji je. Ovo sam prava ja - rekla je vidno raspoložena Zejna.

foto: Kurir televizija

S obzirom da je ostvarena i kao majka na pitanje voditelja kako uspeva sve da postogne ona je rekla da je jednostavno takva rođena:

- Jam rođena sve da stignem. Mogu i sad na binu bez ičega. Što kaži babe: ili jesi taj ili nisi taj. Svi me vide ko pobednicu i već sam svima zahvalna u srcu. To što je pesma izazvala interesovanje i što mi daju tako dobre prognoze, čini da se osećam kao da sam već pobedila. Pre svega sam zahvalna što se stvari same od sebe odvijaju. U kraijieri nikad nisam imala ovakav uspeh i zahvaljujem se svom timu. Kako god, ovo je ipak takmičenje, pa ne možeš da izbegneš tremu.

Smatra da je za uspeh na takmičenju najbitnije da dođe do poklapanja pesme i izvođača.

06:54 VEĆ SAM POBEDILA! Zejna progovorila o Pesmi za evroviziju i o svojim očekivanjima ŠOKIRALA KADA JE REKLA KOLIKO IMA GODINA

- Ja mislim da je bitno da se pesma poklopi sa izvođačem. Nikola Burovac mi je dao kostur pesme, pa mi je rekao: "Ti je sad uobliči kako hoćeš." Ova pesma pokazuje moju kreativnost i hrabrost. Za one koji ne znaju ja imam 36 godina! Prvi put sam rešila da budem ja i mislim da će me ljudi zapravo po prvi put upoznati onakvu kakva jesam - rekla je Zejna, a njene godine bacile su voditelje u nevericu i rekli su da bi joj dali daleko manje.

Kaže da je prošle godine jasno predosetila Konstraktinu pobedu.

- Znala sam da će Konstrakta da pobedi. U vazduhu se osećalo da je ona ta. Svi smo ustajali na noge kad bi započinjala nastup. Očekujem da će se i sada izdvojiti neko ko ima takvu snagu.

Kurir.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud