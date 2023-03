MILI PROGOVORIO O AFERI MITO U GRANDU: Ta priča je besmislena! Producent se dotakao i skandalozne zabrane pevača u Hrvatskoj

Danas je u Košutnjaku nastavljeno snimanje najpopularnijeg muzičkog takmičenja na Balkanu „Zvezde Granda“, a među prvima je stigao Aleksandar Milić Mili koji je sa pripadnicima sedme sile proćaskao o takmičarima, aferi "mito" i skandaloznoj zabrani pevača u Hrvatskoj.

- Dobri su kandidati, sada se već malo kristališe ko to ima u sebi. Mislim da ćemo imati odlično finale. Oni koji primaju savete i koji rade na sebi to se vidi i bolje prolaze, dobijaju više glasova – rekao je Mili, a na pitanje da li mu bude krivo kada ga takmičari ne poslušaju, poručio:

- Ne bude mi krivo, ali se pitam zašto se to nije desilo. Problem je što šta god ti uradiš na probi to je u jednoj atmosferi, a kada izađu na scenu tu je neki psihološki efekat, a to ne može baš svako da iskontroliše do kraja.

U medijima se već danima bruji o zabrani nastupa u Hrvatskoj, a na listi pevača kojima su otkazane tezge našla se i mlada Zorana Mićanović.

- Malo sam propratio to i znam da niko od tih izvoiđača, a pogotovo ne Zorana koja je naša najveća nada, ima samo sedamnaest godina, ne peva o nečemu lošem i ne nudi lošu energiju. Ona i njene kolege pevaju o ljubavi. Ja ne vidim razloga da se muzika koja ima takav motiv bilo gde zabranjuje zabranjuje - poručio je Mili koji nije želeo da govori o aferi „mito“ u „Zvezdama Granda“ i to iz samo jednog razloga.

- Ta priča je besmislena - zaključio je producent.

