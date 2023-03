PRVO OGLAŠAVANJE INDI ARADINOVIĆ NAKON RAZVODA! Evo kako se pevačica oseća nakon kraha BRAKA

Pevačica Indira Aradinović Indi obelodanila je na svom profilu na Instagramu da se juče i zvanično razvela od biznismena iz Danske, kom se na večnu ljubav zavetovala u oktobru mesecu prošle godine. Pevačica je tada iznenadila javnost fotografijama s tajnog, intimnog venčanja, a četiri i po meseca kasnije iznenadnim razvodom. Sada je odlučila da progovori i otkrila kako se oseća nakon svega.

- Oporavljam se nekako od svega... Nisam baš previše razočarana… Sećate se kada sam u intervjuu za "Premijeru" posle dva dana venčanja rekla: ''Pa videćemo da li je gospodin pravi...'', na pitanje da li sam pronašla gospodina pravog. Mislim da nikada brže nisam dobila odgovor na to… Potpisao je razvod 27. decembra, a razloge zaista ne bih iznosila u javnost. Ipak sam ja dama - rekla je Indi i dodala:

- Još uvek sam u šoku zbog svega što se dogodilo. Vrlo nezrelo i lukavo sa njegove strane. Krah razvoda nije mala i laka stvar... Volela sam tog čoveka, a i on je mene. Ipak je on bio moj izbor. Ali ipak sam srećna što je mnogo brzo doneo tu odluku i pokazao da je nezrela i nestabilna ličnost za brak. Sta bi bilo da sam dete imala sa takvom osobom?! Nije me kupio, ako me je oženio. Pomešao je malo posao i emocije - poručila je pevačica.

Podsetimo, Indi je u svojoj objavi gde je obavestila javnost da se razvela napisala sledeće:

- 1.mart, od danas sam zvanično i ja potpisala razvod. Ostavila prošlost iza sebe. To ne znači da naša ljubav nije bila prava i velika, samo je moj bivši muž iskrivio i umanjio tu ljubav onog dana kada je potpisao razvod 27. decembra. Na datum kada smo se i prvi put poljubili (27.07.). Slagao je nas sve tog dana, matičara, kumove i sebe da će u dobru i zlu biti pored mene (10.10.) - napisala je Indi na Instagramu.

