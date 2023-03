BOJAN TOMOVIĆ ŠOKIRAO PRIČOM: Bili smo pijani, igrali smo masne fote! Poljubio sam se sa bratom od strica svoje žene FINO SE LJUBI

Pevač koji se dugo nije povjavljivao u medijima BojanTomović, od ranije poznat po hitovima "Na distanici", "Plava motorola" i mnogim drugim gostovao je u emisiji Puls Srbije kog Ivana Gajića.

Pevač se dugo bori sa bipolarnim poremećajem o čemu je i govorio u emisiji.

- Dve godine pre tatine smrti koji je umro u 57 godini, ustanovljen mi je bipolarni. Nije dakle njegova smrt bila uzrok. Da li se to tako rodi naopako? Ti znaš da su i Kanje Vest, Britni Spirs i ranije Van Gog svi bipolarni. Vest je imao jednu genijalnu izjavu u vezi sa tim: " Mrzim što sam bipolaran, to je sjajno!" Tu ti je sve rečeno. Imaš plus faze kad si od 5 ujutru ničim izazvan beskrajno raspoložen. Puštaš muziku, praviš najbolje pesme, a onda opet ničim izazvan ne možeš iz kreveta, zamračiš sobu, ležiš ceo dan i razmišljaš o kraju - rekao je pevač i dodao:

- Bipolarni poremećaj je doživotna bolest i mora terapija da se uzima do kraja života. Ja sam od malena bio ekstrem. Uvek je kod mene bilo ili ili. Moj IQ je bio 142, a paradoksalno bio sam najgori đak, jer sam stalno bežao sa časova.

Na pitanje voditelja da li je istina ono što je pisalo u jednom novinskom članku da je svoju suprugu navodno prevario sa njenim bliskim rođakom, Tomović je odgovorio:

- Tačno je. To je bilo dok smo bili u braku. Bili smo mladi, u dvadesetim godinama, napili smo se i igrali smo masne fote. Flaša je pala na mene i na brata od strica moje žene, pa smo se poljubili. Ona je sve to gledala i smejala se. To je bila ta prevara i fino se ljubi - rekao je pevač kroz smeh zbog čega je bilo jasno da se radi o šali.

Kaže da namerava da se vrati na muzičku scenu, radi, komponuje i peva kao nekada.

