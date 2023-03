SLAVNIĆ ZANEMEO OD SRAMOTE Pogledajte Zvezdanovo DOŽIVLJAVANJE transfera blama zbog Anđele, Ana gledala i UŽIVALA

Zadrugari su imali prilike da vide trenutak kada su Anđela Đuričić i Zvezdan Slavnić otpakivali poklone koji su im stigli od podrške, a upravo ovaj klip je izazvao mnoštvo komentara za crnim stolom.

Zvezdan nikako nije mogao da sakrije da ga je blam zbog preromantičnih i poklona sa likovima iz crtaća, dok su Anđeli sijale oči, ali je Slavnić ipak odbio da obuku iste majice sa natpisom "He is mine" i "She is mine" (On/a je moj/a).

- Boli njega uvo ne budi smešna. Nisu poslali tečnost za ispiranje usta i intimni tečni sapun. To sledeći put neka pošalju - rekla je Marija.

- Sve mi je slatko, ali brate. To joj ja objašnjavam - rekao je Zvezdan.

- Ako ga ja ne nagovorim, vidi. I balone ću doneti - rekla je Anđela.

- Tačno se vidi razlika u godinama što kaže Žana. Vidi se da je njega uhvatio transfer blama. Sve je to lepo, ali oni su krindž. Mene je uhvatio. Ona se oduševljava, a on gleda kao koga boli uvo. Ja osećam njegovu neprijatnost dok ona skače i gleda gaće, pidžame. Kao kad se ćerka hvali tatici da je kupila novu majicu - rekao je Neca.

- Ona je iskukala i to je to, kao što je i rekla na klipu. Meni je sve jasno, nemam komentar majke mi. Njega je bilo blam i sad ga je blam, ali se drži, ne da se odmah da ti kažem. Krindž mi je simpatično jer su se on i njegova ćerka dogovarali, on ne ume da kaže krindž nego grindž i njihov dogovor je bio da on kad je pozdravlja ne spominje Saru nego grindž - rekla je Ana.

- Pa blam... Nisam navikao - rekao je Zvezdan.

