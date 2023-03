KRITIČNO! Nebojša Tubić Žabac u teškom stanju: Odlazim na put bez povratka, otkazali su mi bubrezi, prostata...

Nebojša Tubić Žabac (63) tvrdi da je na samrti!

Čuvenom žestokom momku s beogradskog asfalta se poslednjih mesec dana naglo pogoršalo zdravstveno stanje, zbog čega se oseća veoma loše. Bivši partner Goce Božinovske kaže da mu otkazuju unutrašnji organi i da po drugi put vodi najveću životnu borbu. Podsetimo, kontroverzni biznismen je 2012. godine teško ranjen kad je nepoznata osoba u njega ispalila više hitaca iz automatske puške. Tom prilikom mu je metak prošao kroz mozak, zbog čega je nekoliko puta operisan, a kako je ispričao u "Sceniranju" na Kurir televiziji, dve trećine glave mu je plastično.

foto: PrintScreen

- Nisam dobro, imam ozbiljnih problema sa zdravljem. Svašta nešto. Odlazim polako. Prostata, bubrezi, otišlo, ne radi... Nigde ne izlazim iz kuće, sve je kritično. Doktor mi je našao da imam specijalni vid demencije i da mi odumiru moždane ćelije mnogo brže nego kod običnih ljudi, tako da je moj mozak star devedeset godina. Ozbiljna bolest je u pitanju - pričao je Žabac jedva razumljivo, pa nastavio: - Nisam sposoban ni za šta. Svi objavljuju ko je više bolestan, Brus Vilis bolestan, Šeron Stoun bolesna, ima i naših poznatih koji putuju bez povratka. Dolazi vreme da ja polako odlazim. Bolujem od demencije, glava mi je skroz otišla. Načet sam, organi mi odlaze, eto, prošao mi je rok upotrebe - požalio se on.

foto: Dragan Kadić, Printscreen

Interesovalo nas je i da li je Goca upućena u njegovo zdravstveno stanje:

- Goca? Čujemo se ponekad, šta će, jadnica, i ona ima muka. Ne vadi cigaru iz usta. Ali ne mogu da brinem o njoj jer imam svojih životnih problema. Daj bože da preteknem, ali teško. Dva puta sam bio mrtav, pa mi je svejedno da li ću sad da umrem. Ja sam živi leš - ponovio je on.

Tubić je pred pandemiju korone zakazao venčanje s drugaricom Melanije Tramp, koordinatorkom za evropske investicije za Srbiju Marijom Vurnik Lukovac, ali je to morao da otkaže:

- Sve je bilo planirano, ali je otkazano. Nema ništa od svadbe jer sam ja gotov. Marija je tu uz mene, vodi me kod lekara, samo me ona gleda i brine. Šta će, teret sam joj, ali me voli pa trpi žena. Glava mi je trajno oštećena bez mogućnosti izlečenja i takvog muškarca može da voli samo žena kao Marija - poručuje on.

foto: Dado Đilas

Da Žabac zaista nije dobro, uverili smo se u daljem toku razgovora s njim. Kako smo mu postavljali naredna pitanja, on je sve teže govorio, a bilo mu je potrebno i vreme da se priseti nekih događaja ili ličnosti. Na primer, na pomen imena Ksenije Pajčin i godišnjice njene smrti, koja će biti 16. marta, Tubić nije mogao da se seti o kome se radi.

- Ko je to - pitao nas je, pa smo mu objasnili da je u pitanju poznata pevačica s kojom je ranije bio u vezi i koja je ubijena 2010, on je dodao:

- Aha, pa ne znam šta da kažem - izustio je Nebojša, s kojim smo se potom pozdravili i ostavili ga da se odmara.

Ljiljana Stanišić

