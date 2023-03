NAŠA GLUMICA O FILMSKOM SUSRETU SA MUŽEM: Nisam želela da prodajem cipele i tako sam ga slučajno upoznala (VIDEO)

Maša Dakić je glumica koja je najpoznatija po davanju glasovu za crtane likove.

Njen glas je veoma specifičan, pa se sjajno podudario sa animiranim crtaćima, a toliko je prepoznatljiva tona njenog govora da su je ljudi prepoznavali bez da znaju kako izgleda.

ANEGDOTA IZ TAKSIJA Glumica se vozila u taksiju, a kada je progovorila, vozač ju je zamolio da zaćuti do kraja vožnje. Potom se žalio da kod kuće ne može da gleda utakmice, jer ima ćerku, a ona sve vreme gleda Jagodicu bobicu i ostale crtaće, pa mu je samim tim "dosta" njenog glasa. Kada su stigli na željenu lokaciju, taksista nije hteo da joj naplati vožnju.

Dakić je otišla u Ameriku uoči bombradovanja, sa samo 16 godina, a tamo je ostala zbog ljubavi.

Glumica je u emisiji "Realna priča" govorila o periodu, kao i o upoznavanju sa sadašnjim mužem.

foto: Kurir televizija

- Dok sam bila u Njujorku, radila sam devet meseci kao prodavačica cipela. Taj posao uopšte nisam volela, zbog šefa, koji je imao pravila da ne sme uopšte da se sedi itd. Potom dolazi Fida, zajednički prijatelj mog sadašnjeg muža i strica. On je upoznao mene i Coju, odnosno sadašnjeg muža, koji otvara kafanu. Čula sam da je u Americi super raditi kao konobar zbog bakšiša, pa sam mu se ponudila da radim - započela je glumica, pa nastavila:

- Prvi put me odbio i obrazložio da prvi put otvara kafanu i da mu treba osoblje koje već ima pređašnjeg iskustva. Molila sam ga, govorila da mogu da iznesem posao na šarm. Potom mi je dao najsporiji dan u nedelji, i tako je sve počelo. Međutim, nismo se spojili kao par tada iako smo se razumeli na prvi susret. Bio mi je jako blizak prijatelj jedno vreme.

Potom je odala šta ju je najviše šarmiralo kod muža:

foto: Kurir televizija

- Moram da kažem ovako javno, on je meni bio toliko muževan da nisam mogla da mu odolim. Poznavala sam ga jako dobro kao osobu, videla sam da imamo vrlo sličan način komunikacije, razmišljanja... On je komplikovana osoba, a i ja sam. Doduše, mislim da je važan način na koji hendluje moju komplikovanost i ja njegovu, tu sam videla da je to to.

