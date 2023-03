MOJA KUMA JE POSTALA IZGUBLJEN SLUČAJ! Kačavenda surovo o druženju Ane i Zorice, javno otkrila TAJNI PLAN Zvezdana Slavnića!

Milena Kačavenda, prilikom jednog gostovanja na domaćoj televiziji, govorila je o ponašanju Zvezdsana Slavnića i taktici koju svakodnevno upotrebljava, ali i o svojoj prijateljici, kumi Ani Ćurčić.

foto: PrintScreen

Milena se osvrnula na svakodnevno druženje Ane i Zorice Marković, te je otkrila da u spoljnjem svetu, obe nisu volele pevačicu.

- Moja kuma nije verovala da niko neće pasti na tužnu priču, već da će je samleti čim uđe. Ali jasno mi je da se pogubila, nije znala šta je čeka. Moja kuma je postala izgubljenZoricu nikada nije volela, gledale smo je kao "praziluk parada", malo ide vamo, malo tamo. Nemam ja ništa protiv žene, ali ostala sam frapirana kada sam videla šta Ana radi. Svesno Zorica zna da se učepi tamo negde kad misli da je neko favorit. Ne znam šta radi na onim mrtvim upišanim pločicama... Bolje da je rekla sve za crnim stolom šta je imala javno i ćao - govorila je Kačavenda.

foto: PRINTSCREEN YOUTUBE

Kačavenda je prokomentarisala i odnos Ane i Zvezdana, kao i njen strah koji ima od njega.

- Sve ovo da se dešavalo napolju, 70 Milena bi bilo potrebno da je brane. Da mu se ovako suprotstavila napolju, ko zna šta bi to bilo... Ovo što kao njemu Anđela besno priča, to je ništa. Lepo joj je rekao na početku, da će morati da promeni orman i da će da nosi kupaći kostim koji joj on kaže. Dečko je u sve sfere jedne žene umešan, šta će da nosi, šta će da jede... U Anđeli je video poslednju priliku da nešto započne od nule. Znate, nema svako priliku da započne nešto novo, on misli da je to nova mladost. On na Zadrugu gledao kao na zatvor, navikao je na zatvoreni postor, dugo je robijao... To što šeta, to mu je izduvni ventil. On zamišlja da će izaći, pa kod Matore da živi, pa onda Crkvenica, pa da malo prokocka pare, a opet u rijaliti... Nije ni svestan da ga ni jedna devojka više neće pogledati, čovek ne zna da treba da se istušira, a ne da mlati onim vlažnim maramicama... - izjavila je Milena.

foto: PrintScreen

