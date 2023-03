"RADILA SAM ZA 150 EVRA! Katarina Grujić večeras u Sceniranju otkriva ŠOK detalje iz svog života! (VIDEO)

Katarina Grujić je jedno od najprepoznatljivijih imena na estradi.

Pevačica ima mnogobrojne hitove, nastupa po najprestižnijim srpskim klubovima, restoranima, proslavama...

Doduše, mali broj ljudi zna kako su izgledali njeni počeci, kao i to da ju je otac jedini podržavao za takmičenje u Zvezdama Granda i da je kao dete trčala po kući i pevala hitove Cece, Brene, Dragane Mirković...

Ovog puta, pevačica je u emisji "Sceniranje" na Kurir televiziji otvorila dušu, pa je između ostalog, rekla koliko joj je iznosio prvi honorar.

- Nije ni malo lagan put, a ni korak da uđeš u sve to tako mlad. Sa 18 godina sam počela da pevam u Mistiku u Beogradu, jedan od najboljih klubova tada, naravno da je tada bila mnogo manja cifra nego sada. Prvi honorar mi je bio 150 evra, mora se od nečega početi. Jedino me održava to što imam najveću ljubav prema muzici - rekla je Grujić.

