EMOTIVNA ISPOVEST ANE NIKOLIĆ: Priznala zašto se često oseća NESHVAĆENO, šta je ono što je često razbesni, a evo koje PREZME NOSI

Ana Nikolić, otvorila je dušu tokom gostovanja na televiziji Pink, progovorila o majčinstvu, svemu što ju je promenilo, ali i sukobima sa bivšim mužem.

- Majčinstvo me je promenilo na više nivoa. To malo biće nije tražilo da se rodi, a zavisi samo od tebe. Rodi se neka jačina, koju ne mogu da opišem. Za moje dete, ja sam spremna na sve! To je neki osećaj, koji ne možeš da opišeš - rekla je Ana, pa priznala da je suprotno tome, bilo trenutaka kada je bila najslabija:

- Jednom sam rekla Marini, da ne mogu više, da mnogo radim, da mi je teško, da mi je svega preko glave. Ona onako leži i gleda me, pa kaže: "I ja bih, ali ne znam" - rekla je Ana kroz smeh.

Ana je priznala koliko joj emocije znače u životu, ali joj često i prave problem. Takođe, otkrila je zašto se često oseća neshvaćenom.

- Ja sve radim iz osećaja iz ljubavi. I dan danas verujem u ljubav. Ne znam da li bih se udala opet iz ljubavi, na to pitanje nemam odgovor. Možda bih koristila mozak ovoga puta... Negde mi taj partnerski odnos fali, ali dečko kao dečko ne. Ovaj sindrom Balkana, ne razumem, ni mene ovde niko ne razume. Kada odem u London tamo me svi kapiraju, ja ne znam šta je ovo. Kao da nisam odavde. Da se razumemo, ja sam i dan danas Ana Đurić, zadržala sam prezime, moje dete nosi isto. To je tako. Znaš, kada sada malo bolje razmislim, sve je na kraju dobro ispalo - izjavila je Ana.

Podsetila se i perioda kada nije bila ovoliko kvalitetna ličnost kao danas, te je priznala koliko pobesni kada joj nešto zameraju.

- Ono što je iznenadilo novinare, ali i dotičnog gospodina jeste to što sam odgovorila, a to je sao zato što me napadaju, a ja nikada bolja nisam bila. Kada već nešto kažete za mene, e sad ću sve da podsetim ko sam ja, koliko sam bila luda, i to baš ono luda... Očigedno se ne sećaju i treba da ih podsetim - zaključila je Nikolićeva.

