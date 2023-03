SLAĐANA MILOŠEVIĆ U LOŠEM ZDRAVSTVENOM STANJU! Uhvaćena ispred Kliničkog centra: Nemam čarape ni cipele, ne znam šta se dešava

Pevačica Slađana Milošević otkrila je da je u lošem zdravstvenom stanju. Pevačica je samovoljno napustila bolnicu jer kako ona kaže, ugrožena su joj ljudska prava.

- Napustila sam bolnicu, jer nisam mogla slobodno da se krećem - rekla je Miloševićeva.

Kako saznajemo, umetnica je na sopstevnu odgovornost odlučila da napusti zdravstvenu ustanovi, gde je poslednjih dana bila na lečenjujer, jer, kako tvrdi, smatra da su joj ugrožena ljudska prava.

Ona pati od autoimune bolesti koja se zove Sjorgenov sindrom i da ta bolest prolazi kroz razne cikluse i da je trenutno u jako lošem stanju.

- Nalazim se ispred Urgentnog centra. Ja sam upravo uspela da izađem iz bolnice posle šest dana baš onako jednog ružnog zlostavljanja i zabrane kretanja što je moje ustavno pravo. Lekari su pravili dogovore da se ostane u bolnici da se promeni režim koji oni predlažu, ali to nisu učinili. Naterana sam da koristim jednu prostoriju. Nemam čarape ni cipele na sebi. To je sve tako napravljeno, a koji je cilj njihov ne znam. Jako bih volela da znam šta se dešava iza svega toga jer ne dozvoliti pacijentu da ode do toalata da izađe na vrata prostorije je previše oduzimana slobode. Ne znam koji bii bio razlog ali nije mi prvi put da se nalazim u istoj situaciji - tvrdi pevačica.

Ona se požalila da je nedavno imala prelom ruke i da je bila nezadovoljna tretmanom.

- Taj prelom nije dobro proša, lekari nisu hteli da preprave gips, pre toga su zakazivali dolazak, pa su otkazivali. Ne znam kome je interesu da jednu javnu ličnost zlostavlja i zbog čega. Nisam ja jedina, na odeljenju ima još ljudi koji žele da izađu. Potpuno je nenormalno ljudima propisivati kada ćete ići u toalet, da li ćete ići u toalet. Vaše telo je vaše telo. Ne znam šta da kažem, već da ljudi vode računa o svojoj slobodi i da ih niko ne ograničava - rekla je Slađana.

Inače, Sjogrenov sindrom je autoimuna bolest, tačnije hronično, zapaljensko, reumatoidno oboljenje koje se ispoljava suvim okom (xerophthalmia) i suvim ustima (xerostomia). Uzrok nastanka ovih pojava je smanjenje funkcija egzokrinih žlezda. Ovaj sindrom se javlja kao primarno oboljenje i udružen sa nekom od drugih sisitemskih bolesti vezivnog tkiva, najčešće sa sistemskim lupusom ili reumatoidnim artritisom.

