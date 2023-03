BUKTI RAT ZBOG ZG! Lukas poručio Đorđu: Za tebe sam VASIONSKI BROD! Roker ga izazvao na fajt: AKO POLUDIM, NAĆI ĆEMO SE UŽIVO!

Aca Lukas je burno reagovao na nedavnu izjavu svog kolege Đorđa Davida, koji mu je u jednom intervjuu poručio "da nije dobro da pljuje izvor iz kog je nekad pio vodu", misleći na njegove komentare upućene na račun stručnog žirija i takmičenja "Zvezde Granda".

foto: Nenad Kostić, Damir Dervišagić

- Nisam pio nikakvu vodu ni sa kakvog izvora i odatle se vode nisam napio. Ja sam godinama sedeo u "Zvezdama Granda" za džabe, misleći da to treba da uradim kao prijatelj. Mislio sam i da su ostali radili za džabe, ali jedina budala sam bio ja. Đorđe David je duplo kraće od mene u žiriju, tako da verujem da još nije ušao u priču. Tamo sam bio osam godina, pa nisam ukapirao kakvi su to prevaranti. Tako da će mu trebati još jedno dve-tri godine da ukači o čemu se radi. Nema on da zna šta je meni. Ja sam za njega vasionski brod. On je mnogo kratko u "Zvezdama Granda" da bi ukapirao sve. Njegovo je da ćuti i da sluša šta ja pričam ili da se pravi blesav i da ne brani ono što ne zna. To da ću se ja možda nekad vratiti u žiri su njegove halucinacije - rekao nam je Lukas, a onda osuo paljbu i na Mariju Šerifović:

foto: Nemanja Nikolić, Sonja Spasić

- Gde da se vratim? Da se vratim i sednem pored odvratne Marije Šerifović? Ne bih sa njom seo ni kafu da popijem u istom restoranu, a ne u žiriju da sedim, niti s bilo kime. Kad bi ih video na drugom kraju restorana, odmah bih izašao napolje. Nikad, hvala! - poručio nam je na kraju Aca.

Naša ekipa je pozvala Đorđa, koji je bio iznenađen Acinim komentarima na njegov račun.

foto: Printscreen YouTube

- Ja ničim nisam uvredio ni Acu ni njegov lik i delo time što sam citirao staru srpsku poslovicu. Ako on za sebe misli da je vasionski brod, super. Neka uzme goriva koliko mu treba i neka i dalje vozi vasionom. Ne dodvoravam se nikome. I ja u tom žiriju "Zvezda Granda" sedim za džabe. Nema potrebe da se ponaša sa mnom na taj način. To mi je smešno. Ja sam vrlo miroljubiv čovek, ali kad poludim, meni ne trebaju novine... Onda ja tražim čoveka i rešim celu priču oči u oči, mimo novina i medija. Nema razloga da me vređa. Nemoguće je da mu je ovaj žiri doneo samo zlo. Vreme u kom je on bio u žiriju je potpuno različita postavka, različiti zadaci. Ovo je sad ozbiljan posao. To nije za poređenje - rekao nam je David, a onda se prisetio i njihovog poslednjeg slučajnog susreta na ulici.

foto: Nenad Kostić

- Sreli smo se slučajno pre nekoliko godina na ulici kod apoteke kod "Londona". Tom prilikom mi je rekao dok sam izlazio iz apoteke: "Gde si, šta si, kako si?" Pričali smo kratko, pošto je to bilo oko jedan sat iza ponoći, nije bilo saobraćaja i uključili smo sva četiri migavca. On je tada vozio crni "mercedes" S klase. Sećam se i da mi je rekao: "E, super što si ušao u žiri. To ti je jako dobra stvar. Veruj mi, samo budi pametan i iskoristi to maksimalno koliko možeš." To mi je čak rekao vrlo dobronamerno kao savet, pošto tada te ljude nisam poznavao - završio je roker.

foto: Ana Paunković, Nemanja Nikolić

Pozvali smo i PR Marije Šerifović za njen komentar.

- Marija trenutno putuje. Svako može da odlučuje i da pravi životne izbore kako želi. Ništa na tu temu nećemo da komentarišemo, imamo trenutno važnije stvari - rekao nam je PR.

foto: Kurir

Kurir.rs/Aleksandar Panić

Bonus video:

01:36:13 SCENIRANJE 05.02.2023. OLIVERA CIRKOVIC