KAKO OD PEVAČICE DO USPEŠNOG RIJALITI UČESNIKA?! Saška Karan u svom stilu odgovorila zlim jezicima, pa UDARILA na današnje devojke

Saška Karan iza sebe ima bogatu pevačku karijeru, mada sve češće u javnosti možemo čuti da je dobila status jedne od najboljih rijaliti učesnica.

Mada, kako tvrdi to je ni malo ne pogađa budući da je svesna da su je ljudi zavoleli što se nikada ne libi da kaže šta zaista misli.

- Meni to ne smeta, može neko da me najavi kao rijaliti igrača i kao pevačicu, kako god. Zna se da sam ja u rijaliti ušla kao ostvarena žena, zna se za moju karijeru. Kako će ko mene predstaviti, kako im je draže ili lakše, meni ne smeta - objasnila je Saška za Grand, a potom dodala:

- To ne može da naudi mojoj karijeri, naprotiv, ja sam jako ponosna što sam bila deo rijalitija jer je to deo estrade. Na kraju krajeva bile su tamo velike zvezde, ne vidim u čemu je problem tu.

Brojne komplimente na račun svog učešća pripisuje isključivo svojoj iskrenosti i hrabrosti da iznese svoje mišljenje.

- Istina nekada ume da zaboli itekako, ali Bože moj, ja sam takva. Ponekad bi bilo bolje da malo prikočim, međutim ja to ne umem i ko me prihvati takvu, prihvati, ko ne, šta da radim - rekla je pevačica koja priznaje da je šokirana aktuelnim dešavanjima u rijalitiju, ali i erotskim scenama koje publika svakodnevno gleda kraj malih ekrana.

- Na žalost je tako! Ne znam šta se dešava sa tim devojkama, sa ženskim rodom, mene je prosto sramota i nije mi jasno kako ih nije sramota samih sebe. One ne razmišljaju da će sutra da se udaju i imaju decu koja će da vide sve to. To je intima koja treba da bude u četiri zida. One se takmiče koja će više da ima seksualnih odnosa. Van pameti! Bilo je toga uvek, ali ovo sada je prešlo svaku granicu i vrag je odneo šalu! Može od rijalitija itekako da se nauči! Ne moraju svi da se ponašaju kao ja svakako - rekla je Saška za Grand.

