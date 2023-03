PUKO KO ZVEČKA! Baka Prase od Jutjuba za mesec dana nije zaradio NI ZA ŽVAKU: ŠOK CIFRA

Bogdana Ilića, poznatijeg kao Baka Prase, već duže vreme muče finansijski problemi, iako to ne želi da prizna.

Najviše gubitaka pretrpeo je od zarade na Jutjubu, pošto je izgubio monetizaciju od ove platforme, što znači da nije zarađivao od pregleda, kojih je imao u velikom broju. Jedno vreme mu je bio ugašen i kanal na ovoj mreži sa preko dva miliona pratilaca. Sve to dovelo je do toga da se našao u nezavidnoj materijalnoj situaciji, iako on na sve načine pokušava da to prikaže na drugi način.

foto: Ana Paunković

I dok je pre skandala na godišnjem nivou od Jutjuba zarađivao i do 162.000 evra, sad je Baka za mesec dana zaradio, verovali ili ne - samo 0,12 evra ili simboličnih 6 dinara, što se može videti i na fotografiji.

foto: Printskrin/Instagram

Jutjuber ovakav razvoj situacije sigurno nije očekivao, pa nije ni čudo što se u poslednje vreme okrenuo strimovanju, od čega zarađuje više nego od Jutjuba, gde je nekada bio neprikosnoven po zaradi. Osim ovoga, on se u poslednje vreme posvetio i promovisanju lokala brze hrane.

foto: Ana Paunković, Kurir

Kao što smo već pisali, on je pre nekoliko meseci sklopio dogovor s jednim imućnim Kinezom koji je investirao novac u posao, a zaduženje Baka Praseta bilo je da reklamira taj brend. Navodno, za ovaj biznis dobio je 20.000 evra za tri meseca, koliko traje ugovor, a postoji mogućnost da se saradnja nastavi.

Podsetimo, Bogdan je pre nekoliko godina bio ubedljivo najplaćeniji jutjuber u regionu. Prema tadašnjim proračunima poznatog sajta "Social blade", on je na mesečnom nivou samo od pregleda zarađivao 13.500 evra, uzimajući u obzir da je jedan njegov video prosečno gledalo 500.000 ljudi. Razna sponzorstva i reklame garantovale su mu još veću zaradu, o sada o tome može samo da sanja.

foto: Kurir

Kurir.rs/A.P.

Bonus video:

00:18 BAKA PRASE STIGAO U 29. NOVEMBAR