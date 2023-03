ERA OJDANIĆ: ZAKLEO SAM SE OVO MOJOJ LJUPKI NA GROBU! Pevač do detalja otkrio zašto ga celog života prate priče da je ŽENSKAROŠ

"Prsten sudbine" je nova hit serija koja se od juče emituje na Kurir televiziji i već nakon premijere pokazala je zašto je oduševila publiku u više od 40 zemalja sveta.

Danas se malo više pažnje pridaje ovakvim slučajevima, pre svega zbog vanbračne, priznate i nepriznate dece i njihovih prava. Kada je estrada u pitanju, mnogo je poznatih muškaraca koji su iza sebe ostavili vanbračne potomke.

Era Ojdanić ispričao je danas zanimljivosti iz svog života i kakve je preokrete sudbina za njega pripremila. I dalje mu nije jasno zašto njega prati ta sudbina.

- Imam petroro dece od tri žene. Imam sa mojom pokojnom Ljupkom troje dece, a sa druge dve imam sina i ćerku. Mislim da ljudi koji su izloženi medijima i estradi da proklete žene idu na nas kao da nemaju grama mozga. Mene to i danas prati. Uvek me pitaju Ero gde si, gde su ti žene? - rekao je.

S obzirom na to da je natalitet u padu, on kaže da njegovim stopama svi treba da nastave.

- Moja druga dva deteta su van braka. Žene i dece nikad nije mnogo. Samo ih obezbedi, ja tu ne vidim ništa loše tu. Bjanka moja iz Obrenovca, ona više žive na moju babu Radinu, liče i ostala deca, ali ona je preslikana! Sela je na bicikl i nije rekla svojoj majci, i došla do imanja da upozna babu i dedu, sama, do tamo treba sat vremena. Moja supruga i ona je bila na imanju. Oni su nju dočekali i grlili i ljubili, svi su plakali od sreće. Na svaku slavu dođe Bjanka i pomogne Mileni i tako kad god su neka slavlja... - rekao je Ojdanić.

Žene su abronoše, kaže Ojdanić.

- Kad te vide da stojiš negde da pričaš, one dođu pa mojoj pokojnoj Ljupki sve ispričaju. A moja Ljupka kaže da ste ga videli da sedi sa mnogo ljudi i pije, ja bih se zabrinula, ali pošto ste ga videli sa devojkama, onda je to u redu - rekao je on.

Sve čovek treba da proba, ističe Ojdanić.

- Moja Ljupka je bila tako velika žena da me je ona u potpunosti shvatala. I zato sam joj se zakleo na grobu da nijedna žena neće prošetati kuda je ona išla i da se više nikad neću ženiti. Ne, Ero nećeš to. Dete je dete i ima prava - rekao je Ojdanić pa zapevao:

- Sve što sam stek'o naslediće neko.

Da bi deca dobila nasledstvo, ipak, Ojdanić kaže da moraju da pokažu neke osnovne ljudske vrednosti.

- Sve po zasluzi. Mora da poštuje starije, da zna pravila, da radi da stvara. Ne može jedno dete da radi, a drugo da švrćka. Ja sam taj preki sud koji sudi. Moja deca sve imaju i ništa nemaju. Ako si dobar čovek i domaćin imaćeš sve. Ako si raspikuća, nećeš imati ništa - rekao je Ojdanić za kraj.

Kurir.rs

