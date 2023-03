PEVAČICA UPECALA MILIONERA, PA POKAZALA KAKO SE BAŠKARI NA TAJLANDU! Izvajana figuru u prvom planu, vrelim pozama srušila mreže

Pevačica Nadica Ademov otputovala je na Tajland odakle redovno objavljuje fotografije. Ona je sada pozirala na plaži i vrelim pozama izazvala pravu lavinu na mrežama.

Nadica je naime pozirala na plaži u crnom jednodelnom kupaćem koji savršeno naglašava njeno izvajano telo.

Ubrzo su usledili komentari poput: "Kako si samo zgodna", "prelepa", "uživaj"...

Inače, pevačica Nadica Ademov već tri godine je u vezi sa milionerom. Kako su pisali domaći mediji, jako je mlad i ima ozbiljan biznis u Nemačkoj. Oni se, inače, znaju godinama.

foto: Printscreen Instagram

- To je živa istina, ja privatno nikada nemam šminku, a kada izađem na scenu ja sam druga žena. On meni stalno govori, ti kada se probudiš ti si jedna žena, a kada se našminkaš totalno druga, i nemam potrebe da tražim drugu jer u tebi imam dve žene. On je srećan čovek- rekla je zaljubljena pevačica svojevremeno.

Kurir.rs/Blic

