MARIJA KILIBARDA POSLE 12 GODINA ODLAZI SA PRVE! Voditeljka dala otkaz, a evo šta kaže o drastičnoj promeni!

Voditeljka Marija Kilibarda posle 12 godina dala je otkaz na Prvoj televiziji, što je ona za "Blic" i potvrdila.

Marija važi za jedno od najomiljenijih TV lica, a na Prvu je došla 2011. godine, gde je vodila nekoliko emisija, među kojima su "150 minuta" i "Super Srbija".

Ona se sada tim povodom oglasila za domaće medije.

- Iskreno, zatekli ste me jer je to još uvek jako sveže. 12 jako bitnih i lepih godina sam provela na Prvoj i iskustvo stečeno kroz sve te godine i 8 različitih emisija koje sam vodila je neprocenjivo. To je polovina mog profesionalnog života i tako veliki rastanci iziskuju ipak malo vremena, da bi se emocije slegle do kraja - rekla je ona.

Kilibardu smo gledali u emisiji "Žene", koju je vodila sa Irinom Vukotić, Ivanom Zarić, Majom Volk i Natašom Ristić.

Poznata je po televizijskom formatu "Tvoje Lice Zvuči Poznato", čiji je domaćin bila prve tri sezone, kao i u petoj sezoni.

Vodila je emisiju "Letnjih 150 minuta" sa Dejanom Pantelićem i Jovanom Vukojević i emisiju "150 minuta" sa Slavkom Beleslinom na Prvoj televiziji. Marija je veoma angažovana kao voditeljka, pa smo je tako gledali i u emsiji "Super Srbija".

Podsetimo, Marija Kilibarda je od 2016. do 2017. godine je bila udata za košarkaša Vladimira Radmanovića, a sada uživa u ljubavi sa Branislavom Vučelićem.

