ORI SE STUDIO OD SMEHA DARE BUBAMARE! Pevačica gledala KOKOŠKE u emisiji, suočila se sa šalama na račun pesme i ZACENILA!

Dara Bubamara u emisiji "Amidži šou" progovorila o svojoj novoj pesmi i svojim komentarima nasmejala sve do suza.

foto: Printscreen

Pevačica je otkrila koliko se šala rodilo na račun imena pesme, ali i priznala šta je ono što joj uvek izazove osmeh na lice.

foto: Printscreen

- Odmah mi se dopalo to "Koka", nekad su dobre ribe u godinama zvali tako i meni je to top. Bilo je i nekih reči koje mi se nisu dopale zato što su bile vulgarne, ali to smo izbacili. Pesma je izazvala haos, na mreama kače sve i svašta, neke slike sa kokoškama, pa stavljaju onu glumicu Koku iz serije, ma fenomenalno! Ljudi su mnogo duhoviti - rekla je Dara i dodala:

foto: Printscreen

- Presrećna sam jer sam uvek u trendingu sa klincima, ipak sam ja 30 godina na estradi. Ali osećam se kao da imam 25 godina, realno. Gledaj ovaj video, kad vidim ovu koku umrem od smeha, meni je ovo genijalno! - smejala se pevačica.

foto: Printscreen

