Travelland ekskluzivno: Od marta u Dubai po specijalnim cenama!

Šta to privlači milione turista da posete najveći grad Ujedinjenih Arapskih Emirata. Najluksuznija je destinacija na svetu. Dom je najviše zgrade na svetu, a mnogo više spomenika i atrakcija mogu se videti samo tamo. Prepun zanimljivosti i bogat gastronomskom ponudom za sve ukuse i generacije posetilaca, više nego impresivan, ovaj grad postao je nezaobilazna meta putnika hedonista - Dubai. U turističkoj agenciji „Travelland“ su na snazi atraktivne cene hotela u Dubaiju za boravak od marta do kraja novembra. Za sve rezervacije do 15.3. ostvarujete i dodatnih 5% popusta na cene.

Jedan od najprodavanijih hotela iz ponude agencije, Movenpick Hotel Jumeirah Lakes Towers 5* će vas sigurno očarati. Smešten je u oblasti Jumeirah Lake Towers, preko puta Dubai Marine u blizini glavnog puta Sheikh Zayed. Udaljen je 3km od šoping centra Dubai Marina Mall, a 5km od Jumeirah plaže i šetališta "The Walk". Na oko 600 metara nalazi se metro stanica. Gosti hotela Movenpick Jumeirah Lakes Towers imaju besplatan šatl bus koji ih vozi do plaže Riva Beach, gde dobijaju gratis ležaljke, suncobran i po jedan peškir po osobi. Boravak u hotelu je moguć na 6, 7, 8 i 10 dana. Najniža cena tokom marta i februara je 839 evra – pet noćenja sa doručkom u superior sobi. Za 10 dana tj. 9 noćenja potrebno je izdvojiti 1119 evra. Direktni letovi za Dubai su organizovani svakog dana.

Za hotel Radisson Beach Resort Palm Jumeirah 4+* komentari gostiju su da hotel zaslužuje punih pet zvezdica. Nalazi se na odličnoj lokaciji na početku ostrva The Palm. Od aerodroma je udaljen oko 30km, 1km od Nakheel Mall tržnog centra, 5km od Dubai Marine, a 10km od Mall of Emirates tržnog centra. Prostire se na najpopularnijoj plaži dugoj 1,5 km - West Beach. Ležaljke, suncobrani i peškiri za plažu su naravno besplatni za goste hotela. Najniža cena boravka na 6 dana u superior sobi sa pogledom na more tokom marta i aprila meseca je 949 evra po osobi (aranžman na 7 dana od 1049 evra, dok je najniža cena za 10 dana 1329 evra). Za sve rezervacije do 15.3. odobrava se dodatnih 5% popusta.

Još jedan hotel u Dubaiju koji privlači posebnu pažnju je NH Collection Dubai The Palm 4+*. Povodom svog otvaranja u februaru 2023. godine hotel je odobrio 50% popusta na cene. A još ako rezervišete svoje mesto do 15. marta dodaje se još 5% popusta. Dakle, cena je više nego povoljna – od 899 evra za 5 noćenja tokom marta, a od 919 evra tokom aprila. Boravak je još moguć na 7, 8 i 10 dana. Hotel se inače nalazi na odličnoj lokaciji na početku ostrva The Palm i zadovoljava sve kriterijume za hotel kategorije 5*. Od sadržaja se nalaze recepcija, infinity bazen na krovu hotela, 5 restorana i kafića: restoran Maiora, Seen rastoran i bar pored bazena, Te Lounge, Seven sports bar, Revo Cafe, fitnes centar, besplatan Wi-Fi internet, menjačnica, parking, wellnes i spa centar, 5 sala za sastanke, dečiji klub za decu od 4 do 12 godina.

