"NISMO VRATILI PARE ZA NASTUP, ŠTA MENE BRIGA ŠTO JE GAZDIN SIN UMRO!" Otac Adama Labunskog šokirao, sumnja u istinitost TRAGEDIJE

Adam Labunski, bivši učesnik "Zadruge 6", svim silama se trudio da sebe prikaže u najboljem svetlu unutar zidina bele kuće, te je neretko izbegavao konfliktne i neprijatne situacije sa cimerima. Međutim, mnogi nisu znali da je u rodnoj državi već izvesno vreme veoma omražena ličnost.

foto: ATA images

Labunski je svojevremeno dobio poziv od porodice iz Makedonije da peva njihovom sinu na proslavi i za to je uzeo kaparu, ali je mladić u međuvremenu tragično nastradao. Kada je otac nesrećnog mladića pozvao Adama da vrati novac, on je odbio, uz obrazloženje da je on na velikom gubitku jer je ostao bez zarade od 500 evra.

S druge strane, Adam i njegov otac Ibro su u razgovoru za Kurir izneli totalnu suprotnu priču.

- Ugovorio sam tezgu s tim ljudima, uplatili su mi kaparu. Nakon toga dobio sam poziv od tog čoveka, koji mi rekao da mu je sin preminuo i da mu što pre vratim pare koju je uplatio za kaparu, otprilike oko 100 evra, i ja sam rekao da ću vrati za dva-tri dana. Iako nisam poverovao u njegovu priču, jer se mnoge stvari nisu poklapale, hteo sam da mu vratim novac. Međutim, onda su krenule strahovite pretnje od prijatelja njegovog oca. Odmah sam shvatio o čemu je tu reč. Kada su se smirile pretnje, pozvao sam ih, ali se niko nije javljao na brojeve telefone - priča Adam, a u tom trenutku se u razgovor ubacio njegov otac Ibro, inače njegov menadžer.

foto: Printscreen, Printscreen Facebook

- Sasvim vam je jasno zašto se nisu javili. Oni su vodili kampanju protiv moga sina. Zabranjen je od tada svugde. Ni na jedan nastup ga nisu pozvali. Koja još normalna osoba sahrani sina i onda zove za pare? Šta mene briga što mu je sin umro? Umro je i Toše Proeski, svi ćemo umreti. Meni da se lično desila takva tragedija, ne bih jurio ljude za pare i pretio. Zato i ne verujem u to - izričit je bio Ibro u razgovoru za Kurir.

Kurir.rs/ M. K.

