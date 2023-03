ŠOK INTERVJU ANE NIKOLIĆ! O Evroviziji, Rasti, ratu sa JK i Dari: Ne shvatim da NEKO MOŽE DA PEVA O KOKA ROKI, pesma je UŽAS!

Ana Nikolić nije nastupala u Zagrebu više od šest godina, a da se publika uželela pevačice, videlo se i po tome što je jedan od najpoznatijih klubova u Hrvatskoj bio ispunjen do poslednjeg mesta, i to dve večeri zaredom.

Naša ekipa pratila je pop zvezdu u stopu, a pred nastup porazgovarali smo s njom o raznim temama. Na početku razgovora istakla je zašto posebno voli publiku u Hrvatskoj.

foto: Kurir TV

- U Zagrebu nisam bila šest i po godina. Ovde je lagana publika, oni pevaju sve sami, tako da se osećam sjajno. Znam sigurno da mogu i da ne znam tekst, oni me podsete. Znaju sve, baš su zahvalni.

U poslednjih nekoliko meseci vratila se stara Ana, i po raspoloženju i po energiji. Da li postoji neki poseban razlog za to?

- Zato što sam počela da radim. Mene rad vrati u život. Rad u studiju i rad s vama novinarima (smeh).

Nisi nas baš volela u poslednje vreme.

- Kako misliš u poslednje vreme? Misliš godinama? Decenijama (smeh). Nećemo sad u detalje. Moj odnos s vama je kao i s Rastom, toplo-hladno. Kako kad. Vidimo se na sudu!

Čim si se ti vratila, vratili su se i skandali. Izdala si i novu pesmu i odmah su se svi zakačili za tebe.

- Normalno, jer vama je dosadno bez mene. Priznajte. A što se tiče pesme, ko zna čija je to sad pesma. Je l' ni ovo nije moja pesma? Javite mi da znam.

foto: Nemanja Nikolić, Dragan Kadić

Jelena Karleuša te ne štedi i ne bira reči kad piše o tebi, a nekad ste bile poprilično bliske.

- Ne mogu da pričam o Karleuši sad. Stvarno ne mogu. Evo, ona mi kaže da ne može (pokazuje na pano sa svojom slikom, prim. aut.). Ja delim estradu na privrednike i umetnike. Ko se gde pronašao, sam se javio. Ja sam samo rekla kako delim estradu.

Malo-malo pa joj se nađeš na tapetu.

- Malo-malo pa iz mene proradi Škorpija, pa sad vratim. Malo igramo tenis, malo sam Novak Đoković.

foto: Damir Dervišagić, Printscreen

Osim s tobom, Karleuša je u sukobu i s Darom Bubamarom. Kako komentarišeš to što je JK objavila tekst njene pesme "Koka roka", koju je pisao pokojni Laća Radulović i za koju ona tvrdi da je njena i da ju je platila?

- Nisam čula za to i nisam znala ni da je izašla "Koka roka". Meni je Laća puštao tu pesmu još odavno. Meni je to bilo nešto užas. Pitala sam ga šta mu je to. Ne mogu da shvatim da to neko može da peva. Mislila sam da to niko neće snimati, ali eto.

Da li misliš da se ti koji te napadaju plaše konkurencije?

- Da. Plaše se. I treba da se plaše. I tek će da se plaše. Šta da im radim.

Koga bi uhapsila da možeš ovih dana?

- Estradne privrednike.

foto: Stefan Stojanović MONDO, Damir Dervišagić

U kakvim si odnosima sad s Rastom? Da li bi i njega hapsila?

- Rasta je na slobodi. On je svoje odslužio.

Kako komentarišeš Luku Bleka, našeg predstavnika na Evroviziji?

- Nisam pratila festival. Je l' može neko pitanje iz "Zadruge"? Ne znam ko je predstavnik.

Anu Đurić Konstraktu, prošlogodišnju predstavnicu, ipak znaš?

- Da. Moje ime nije Konstanta, nego Konstrakta. Pobedu očekivala nisam. Žena se zbunila. Ja je razumem. I Vaga je još u horoskopu, 1978. godište. To je neka kosmička pravda.

foto: ATA Image

Misliš li to na sebe i pesmu "Romale romali", s kojom nisi otišla na Evroviziju u Atini 2006. godine?

- Ne znam da li bih ja tad pobedila, ali je greh što ta pesma nije otišla u Atinu. Mogla sam da je otpevam i na grčkom. Više sam zbog toga videla sebe tamo. Ne kao pobednika. To mi nije bilo važno.

Tu pesmu si platila 30.000 evra, je l' se isplatilo? Neki kažu da ti je donela najviše para u karijeri.

- Meni nije donela uopšte novca jer nisam nastupala na Evroviziji. Ja sam se lečila zbog toga što nisam pobedila. A novac je donela svima osim meni. I dan-danas je tako. Ovaj posao nikad nisam radila zbog novca. Ovo je moj život. Novac je dolazio uvek kao nagrada. A moć kao afrodizijak je jača i od novca.

Kako napreduju pripreme za tvoj koncert u Areni?

- Možda će biti sedam koncerata zaredom. Možda prevaziđem i Dina Merlina u Areni.

foto: ATA Images

Kurir.rs/A.P.

