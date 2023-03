"PESMA JE ODVRATNA" Aca Lukas bez dlake na jeziku o ovogodišnjem predstavniku Srbije na Evroviziji

Pevač Aca Lukas nastupao je u prestonici uoči 8. marta i tom prilikom je za domaće medije prokomentarisao ovogodišnji izbor "Pesme Evrovizije" i otkrio da li mu se dopada pesma našeg predstavnika Luke Bleka.

foto: ATA images

- Pesma? Odvratna. Sve je odvratno. Svaka čast tom dečku, dečko je l'?! Recimo. Mislim... Sva sreća pa ih šaljemo na Evroviziju jer je to festival za takve stvari. To nije muzika definitivno. To su satanistički, sodomski odvratni performansi, ne znam šta drugo. Mislim možda on dečko i lepo peva ja to nisam čuo jer on spava zapravo je l'? - kazao je Aca.

foto: Printscreen Premijera - Vikend specijal

Podsetimo, mnoge poznate zvezde oglasile su se na temu ovogodišnje numere za Evrosong, a mišljenja su bila podeljena. Dok se nekima pesma dopada, neki ipak ne prognoziraju dobar plasman u Liverpulu ove godine.

Kurir.rs/Blic

