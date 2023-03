DRUGI SPEKTAKL U ARENI SAMO ŠTO NIJE POČEO! Kolege stigle da podrže Sašu Matića

Pevač Saša Matić večeras održava drugi koncert u "Štark" areni a prvi među kolegama pojavili su se Aco Pejović i pevač OK benda Goran Gluhaković kao i brat i kolega Dejan Matić.

Aco je jedan od gostiju iznenađenja na koncertu večeras, a pored njega gosti su i pevačica Ana Bekuta i kolega Peđa Jovanović.

- Prvo da se zahvalim Saši na pozivu, on je prvenstveno moj prijatelj. Znamo se dugo godina, drago mi je da sam eto došao i ja na taj neki nivo, da to bude opravdano da ja budem gost na njegovom koncertu. On je neko na koga se ja godinama ugledam.

Aco nije mogao da sakrije koliko je ponosan na Sašu zbog ogromnog uspeha koji je postigao.

- Srećan i ponosan, sve što mogu da kažem. Ovo je zaista veliki uspeh - kazao je Aco.

Goran je stigao u pratnji žene i izjavio da ga uopšte ne čudi što je Saša napunio dve arene jer gde god ima struje Sale puni duplo.

Na pitanje novinara da li postoji mogićnost da ukrste glasove Goran je izjavio da nista nije isključeno.

Na koncert je stigao i Dejan Matić sam u pratnji prijatelja.

- Veoma se radujem ovom koncertu i žao mi je što juče nisam prisustvovao.

Na pitanje da li je možda on jedan od gostiju, Dejan je rekao da će to biti iznenađenje.

Dejan kaže da mu je omiljena Sašina pesma "Kad ljubav zakasni" a sa Saletom se nije čuo nakon jučerašnjeg koncerta jer se drugi brzo desio i najavio je uskoro i njegov koncert.

