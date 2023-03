KOMŠIJE IZ NOVOG SADA RASKRINKALE DARU BUBAMARU! Otkrile Radojkino pravo lice, evo kako se BAHATO ponaša u kafiću!

Komšije pevačice Dare Bubamare tvrde da je u poslednje vreme manje sreću, jer se ona nalazi na dve lokacije. Naime, pored luksuznog stana u Beogradu, Dara Bubamara poseduje i nekretninu u Novom Sadu.

- Daru u poslednje vreme slabije viđamo. Pre je stalno obilazila ovaj kraj, ali sada je retka prilika da je sretnemo. Kad god sam je video, obično je sa sobom nosila kofere i kese. Dolazi sa putovanja iz inostranstva i uvek žuri. Kad god se vrati iz Švajcarske ili Nemačke, gde nastupa, obavezno sa sobom donosi ogromne kese iz skupocenih radnji. Voli da se oblači po poslednjoj modi i sav novac ulaže u garderobu. Isto tako, obavezno na ima velike naočare, jer ne voli da je ljudi vide bez šminke. Frizura joj je uvek sređena, ali bez šminke ide konstantno. U opuštenom izdanju je uvek sretnemo. Izenandio sam se koliko je bez visokih potpetica niska, nisam to očekivao. Video sam na televiziji da nije visoka, ali isto tako nisam baš ni očekivao da je toliko niska - tvrdi frizer iz salona koji se nalazi preko puta Darine zgrade.

U blizini stambene jedinice, nalazi se i kafić u kom je Bubamara redovan gost.

- Dara dolazi kod nas često, kada je u Novom Sadu. S obzirom na to da je u poslednje vreme nismo viđali, nisam siguran da li se trajno preselila u Beograd. Uvek poruči kafu i ceđenu narandžu kada dolazi kod nas. Prijatna je, ljubazna i uvek nasmejana. Voli da se šali sa nama i svaki put nam ulepša dan. A da ne pričam koliko je galantna. Ona je pravi džek. Skoro svaki put ostavi oko 1.000 dinara bakšiša. To nam mnogo znači kada radimo za manje plate, a ona nas bakšišom lepo počasti. Ma, žena car! - napominje konobar iz obližnjeg kafića u koji najčešće dolazi pevačica kada nema posla i obaveza.

Kako napominje jedan od Bubamaranih komšija, svaki put kada dođe sa nastupa, sina Kostu obraduje igricama koje nemaju da se kupe kod nas.

- Kosta voli da većinu svog vremena provodi na kompijuteru igrajući igrice, o čemu nam je Dara u zgradi često pričala. Svaki put kad dođe iz inostranstva ona ga obraduje novim setom igrica, jer zna da će mu to popraviti dan. Ako se te nedelje u školi dobro ponašao i dobio petice, nema sumnje da će mu Bubamara sa putovanja doneti ono što on najviše voli - ističe komšija.

Podsetimo, pevačica je za nekretninu u Novom Sadu od od čak 170 kvadrata, platila 200.000 evra, a u tome joj je pomogao bivši suprug Milan Kesić.

SIN KOSTA POHAĐA ŠKOLU OD 5.000 EVRA

Komšije iz ulice tvrde da Kosta pohađa jednu od najskupljih osnovnih škola u Novom Sadu.

- Moja ćerka ide sa Darinim sinom u razred i mogu vam sa sigurnošću reći da je to jedna od najskupljih privatnih osnovnih školi u Novom Sadu. Godina košta i do 5.000 evra, ali u to je uračunato sve. Škola, ručak, dodatni rad sa decom, prevoz, kao i obezbeđenje koje imaju u okviru škole.