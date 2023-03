"TO JE BIO TOTALNI KRAH"! Branislav Lečić u Sceniranju: Duša mi je PLAKALA kad su me OPTUŽILE za SILOVANJE! PRED BOGOM SAM ČIST

Branislav Lečić otvorio je dušu u emisiji "Sceniranje" koja će večeras biti premijerno emitovana od 21 čas na Kurir televiziji i priznao da mu je duša plakala kad je saznao iz medija da je on glumac na kojeg najpre koleginica Danijela Štajfeld, a potom Merima Isaković aludiraju da ih je silovao.

Na direktna i konkretna pitanja voditeljke Ljiljane Stanišić, glumac protiv kojeg je tužilaštvo odbacilo optužbe glumice je odgovaro jasno i precizno:

Ljiljana Stanišić Scenirala je Branislava Lečića foto: Damir Dervišagić

- Kada bi se nešto desilo da ja nešto pogrešim imao bih muški mu*a da dođem i da kažem izvini. Jer nema razloga za takvo ponašanje jer činjenice govore da se to apsolutno nije desilo. To je poražavajuće. Kada sam ugledao Merimu na naslovnoj starni to jutro mi je stvarno bilo najteže. To je bio totalni krah - razočarenje, odmah sam se vratio u prošlost i video sam svoju majku. Nisam plakao verovatno su muške suze retke i teške, ali duša mi je plakala. stvarno sam se osećao ponižen, potcenjen, potpuno ne shvatajući zašto - rekao je Leka između ostalog.

Kompletan intervju možete da pogledate večeras na Kurir televiziji, kanal 108, ali i na našem sajtu od 21 čas. Lečić tvrdi da je nepravedo optužen.

foto: Kurir Televizija, Printscreen

- Bio jako razočaran u ljude jer ja nisam to zaslužio, znate. A sa druge stane mogu to da kažem za to što sam čovek koji veruje i zna da ništa nije uradio, dakle, pred Bogom sam čist.

Ljiljana Stanišić i Branislav Lečić foto: Damir Dervišagić

E.K.

