NASLEDNICI GOCE I ZLATE ZAPENILI! Mirko i Jovan protiv predstavnika Srbije na Evroviziji, žestoko isprozivali Luk Bleka

Mirko Šijan, sin Goce Božinovske, ne oglašava se često na temu aktuelnih dešavanja na estradi ili van nje, ali je, kao i mnogi na estradi, prokomentarisao domaći izbor Pesme za Evroviziju.

Na svom Instagram profilu objavio je snimak Ace Lukasa, koji je govorio o ovogodišnjem predstavniku na Evrosongu i time otkrio kakav on ima stav povodom ove teme. Mirko je Lukasovu izjavu podržao emotikonima lajka i time indirektno ukazao da se slaže sa njegovom izjavom.

On nije jedini među sinovima poznatih kojima se Luk Blek kao pobednik PZE 2023 ne dopada. I naslednik Zlate Petrović i Zorana Pejića Peje, Jovan Pejić, oštro je komentarisao nastup ovogodišnjeg predstavnika Srbije za Evroviziju. On je prvo objavio fotografiju Luke, ispod nje stavio precrtanu zastavu LGBT pripadnika i napisao "GayVision", a potom objavio i pojašnjenje.

- Da se ogradim, nemam ništa protiv gej populacije, koja je rođena sa pogrešnim hormonima, nisu ti ljudi krivi. Ali zato imam protiv pe*era, koji su postali u mozgu pe*eri zbog svetske bolesti, da bi uništili natalitet. Teško kući koja ima takve mozgove - napisao je Jovan. Inače, Lukas je prvi estradni pevač koji je negativno prokomentarisao pesmu "Samo mi se spava" i našeg predstavnika Luka Bleka.

- Pesma? Odvratna. Sve je odvratno. Svaka čast tom dečku, dečko, je l'?! Recimo. Mislim... Sva sreća pa ih šaljemo na Evroviziju jer je to festival za takve stvari. To nije muzika definitivno. To su satanistički, sodomski, odvratni performansi, ne znam šta drugo. Mislim, možda on, dečko, i lepo peva, ja to nisam čuo jer on spava zapravo, jel - kazao je on.

