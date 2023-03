"OSUĐIVALI SU ME ZBOG BOJE KOŽE" Zejna otkrila sa kakvim komentarima se susrela nakon učešća na pesmi Evrovizije

Pevačica Zejna Murkić otkrila je sa kakvim komentarima se susrela nakon takmičenja "Pesma za Evroviziju".

- Polemiše se o tome da ja nisam dovoljno Srpkinja. Mi smo to veče bili skoncentrisani na nastup, ali na Tviteru su se pojavili gadni komentari. Ništa nije bilo zarad marketnga, ja sam iz šale odgovorila na to da sam jača i veća Srpkinja nego bilo ko jer sam u ovoj zemlji prošla sve što sam prošla. Ja sam posle svega što se desilo zadovoljna jer je odjeknulo nešto novo, ako sam već dobila toliku pažnju želim da se borim za one koji to ne mogu, za toleranciju, da nema toliko mržnje. Htela sam da pričam o slobodi, da probudimo svest i sram u deci da to ne rade, da nema rasnih i etničkih podela - kaže Zejna i dodaje:

- Želim da istupim u ime onih koji to trenutno ne mogu. Muzikom želim da dođem do ljudi. Ja dobijam mnogo poruka od dece koji imaju probleme. Ja sam rekla da sam u školi prošla kroz diskriminaciju. Bila sam tamnoputa, bila sam jedno čisto dete, ali mnogima je to bilo čudno. Volela bih da drugi ljudi shvate da ne treba da postavljaju granice, kao i da Romi shvate da nemaju granice. Verujem da to sve potiče iz neke traume, a ne iz besa. Ja mislim da sam ovakva tamnoputa prelepa i nebuloza je da neko nekoga osuđuje zbog boje kože ili vere - poručila je pevačica u emisiji "Premijera - Vikend - Specijal".

