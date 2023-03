MIROSLAV ILIĆ IZVODIO AKROBACIJE U PROGRAMU UŽIVO! Digao noge pa krenuo da pokazuje vežbe, HIT

Pevač Miroslav Ilić nasmejao je sve nakon što je u emisiji uživo krenuo da pokazuje kakve vežbe radi da bi održao fizičku kondiciju.

Naime, pričajući sa voditeljkama emisije "Premijera - Vikend specijal" o zdravom životu, Miroslav Ilić je krenuo da objašnjava kako njegov dan ne može da počne bez vežbi.

Istakao je da gde god ima prilike, da radi vežbe. Onda je na pitanje voditeljke da pokaže kakve vežbe radi, Ilić bez razmišljanja krenuo usred emisije da radi vežbe, što je nasmejalo sve u studiju.

- I dan-danas mi dan počinje fiskulturom. Sklekovi, trbušnjaci i trčim. Svaki dan mi tako počne. To mi je ostalo iz gimnazijskih dana. Ima i genetike. Svaki dan mi počinje vežbama. Moja žena sada sigurno gleda, ona je jedna opasnica, nije Penelopa koja me čeka da dođem kući. Čeka me da mi kaže: ''Ovo ti nije trebalo, ovo si mogao ovako, ovo si mogao onako...'' - poručio je pevač i dodao:

- Ja sport obožavam. Gde god da imam prilike, ja radim vežbe. To čeliči i telo i karakter. I dan danas, svaki dan mi počne fiskulturom. Malo trbušnjaci, trčanje, sklekovi. Čak i kad sam na putu, ja vežbam - rekao je Miroslav Ilić.

