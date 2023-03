"NIKO NE ZNA NA KAKVIM SAM MUKAMA BIO" Miroslav Ilić otkrio šta ga je snašlo, a od ovoga se nikad nije OPORAVIO

Pevač Miroslav Ilić iznenadio je publiku kada je u emisiji pokazao kako održava svoj izgled i zdravlje, a potom je otkrio da se pred dva nedavna koncerta našao u vrlo nezgodnoj situaciji.

- Pred moja dva skorašnja koncerta sam dobio dijareju, neki stomačni virus sam dobio. Došla je moja prijateljica doktorka koja mi je priključila infuziju i bio sam kao nov. Niko nije znao u kakvim sam mukama bio - rekao je on.

Miroslav je potom otkrio i najbolniji trenutak u životu, od kojeg se i dalje nije oporavio.

- Moj najbolniji momenat je bio kad sam estradno bio u pelenama. Moja majka je preminula kad kad je imala 47 godina i to je i dalje jako bolno za mene. Dugo posle toga nisam imao koncerte, ali imao sam prijatelja koji mi je pomogao da nastavim dalje - rekao je Miroslav, a potom je otkrio na koji način održava vitalnost.

- I dan-danas mi dan počinje fiskulturom. Sklekovi, trbušnjaci i trčim. Svaki dan mi tako počne. To mi je ostalo iz gimnazijskih dana. Ima i genetike. Svaki dan mi počinje vežbama. Moja žena sada sigurno gleda, ona je jedna opasnica, nije Penelopa koja me čeka da dođem kući. Čeka me da mi kaže: ''Ovo ti nije trebalo, ovo si mogao ovako, ovo si mogao onako...'' - poručio je pevač u emisiji "Premijera - Vikend specijal".

