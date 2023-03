"POROK MI JE U GENIMA" Ana Nikolić otkrila da joj je deda umro od alkohola: Nasledila sam to od njega, pomešao se pogrešan DNK!

Pevačica Ana Nikolić retko kada iznosi detalje o porodici, ali je ovog puta govorila o babi i dedi, koji je imao problema sa alkoholom.

- Ja sam jedina osoba koja je blokirala babu na telefonu! "Baba, ideš na blok na nekoliko dana." Zove me i kaže: ''Kad ćeš da pevaš? Hoću da umrem, kad ćeš ti da pevaš nešto?! Žena me zove po 70 puta. Ljudi su počeli da misle da mi je to neki dečko. Ja joj kažem da mi nešto telefon nije radio. Posle je odblokiram. Zamisli da svaki dan slušam njene priče - rekla je Ana, pa otkrila da je njen deda imao probleme sa alkoholom, zbog čega ga je supruga ostavila, a potom se uporedila sa njim.

- Moja baka se razvela pre 100 godina, kad se niko nije razvodio. Razvela se jer je deda bio alkoholičar. Ja sam taj deda, on je čovek umro od alkohola. Bio je Vaga u horoskopu, kao i ja. Ja verujem u taj ženski rodoslov. Ja sam pokušala da izbegnem to, svi mi nešto nosimo. Pokušala sam, ali uvek se vraćaš na taj neki stariji model. Ovo je DNK. Pomešao se pogrešan DNK, šta da radim - kazala je Ana kroz smeh u emisiji "Magazin In".

Anu je, inače, nedavno majka izbacila iz stana, navodno zbog konzumiranja alkohola.

- Ana je majku pozvala na ručak, kao i svake nedelje, a do rasprave je došlo kada je otvorila šampanjac. Ana je i majku terala da nazdravi i pije, pa je Miljana tad iskoristila priliku da joj ukaže na ponašanje. Rekla joj je: "Ana, svi komentarišu da si ponovo počela da piješ. Gledam i komentare na društvenim mrežama, ljudi te blate, izgledaš pijano i kad daješ intervjue. Mislim da bi trebalo da pripaziš s pićem, ne ide da dama poput tebe pije usred bela dana" - pričao je sagovornik blizak pevačici, pa otkrio da je Nikolićka prvo pokušala da zanemari savete, ali kad je majka nastavila da joj skreće pažnju, morala je da odreaguje.

- Ana je počela da se smeje i da ubeđuje majku da ne pije svakodnevno, da uzme samo po čašu-dve uz ručak ili posle treninga, ali je ona nastavila da joj sugeriše da ostavi alkohol. Tad je Ana skočila, počela da viče i priča majci da nema pet godina. Na kraju joj je rekla: "Idi kući ako ćeš da mi prigovaraš i vrati se kad shvatiš da sam odrasla osoba i da sam sama odgovorna za sebe - kazao je izvor za Republiku.

