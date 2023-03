NIKADA NEĆETE POGODITI KAKO SE ZOVE ACO PEJOVIĆ! Isplivala dugo čuvana tajna, pevač otkrio detalje: Ni prijatelji nisu znali...

Aco Pejović, jedan od najboljih vokala na domaćoj muzičkoj sceni, rado je viđen gost u zabavnim i muzičkim emisijama gde u dobrom raspoloženju i uz pesmu uvek oduševi publiku kraj malih ekrana. Kako smo navikli da na gotovo svaku temu on bez zadrške govori, mnoge je iznenadilo kada je isplivala tajna Pejovića koju je retko ko znao.

Naime, prilikom nedavnog gostovanja u domaćim medijima pevač je govoreći o sebi otkrio i jednu novost, a reč je o tome da mu je Aco ustvari nadimak, te da ga je pravim imenom zvala samo pokojna majka, i to onda kada je bila ljuta.

- Aleksandar me niko ne zove, samo me je moja pokojna majka tako u životu zvala. Evo recimo moja sestra, najbolja prijateljica Vesna Milanović me je jutros baš zvala i rekla: 'Je l' moguće da se ti zoveš Aleksandar?' Nije znala a družimo se 20 godina - ispričao je Pejović, pa dodao:

- Mislim i mama me je Aleksandre zvala samo kada se naljuti - zaključio je pevač.

Tajna Aca Pejovića za koju, prema njegovim rečima, nisu znali čak ni bliski prijatelji iznenadila je njegove brojne fanove iz prostog razloga što se oduvek predstavljao kao Aco, te većina nije ni pretpostavila da je njegovo puno ime Aleksandar, što i jeste sasvim logično.

Inače, Aco je velike gubitke preživeo tokom 2020. godine, preminula mu je majka o kojoj je u pomenutoj emisiji govorio, a zatim i dobar prijatelj.

- To je godina koja je apsolutno izbrisana iz mog sećanja i trudiću se da je zaboravim za sva vremena. Gubitak, to znaju oni koji su gubili najdraže, kao što sam ja majku i jednog od najboljih drugova, to su stvari koje svakog od nas čekaju. Nažalost, to je sve sastavni deo života - rekao je Aco Pejović kojem je u aprilu prošle godine preminuo i otac.

