TUĐA NEPAŽNJA IH JE SKUPO KOŠTALA! Saša i Dejan Matić nisu rođeni bez vida, ovo je njihova priča!

Pevači Saša i Dejan Matić obeležili su velikim delom našu muzičku scenu, ostvarili su uspešne karijere u kojima su snimili veliki broj hitova koje će publika pamtiti.

Iako su kao mali oslepeli, ovaj problem nije ih sprečio da postanu velike zvezde.

foto: Nemanja Nikolić

Poznato je da blizanačke trudnoće nekada znaju da budu rizične, pa su tako Saša i Dejan rođeni u šestom mesecu.

Međutim, ono što je malo poznato, njih dvojica po rođenju nisu imali nikakvih problema sa vidom. Ali, prerano rođenje podrazumeva i boravak deteta u inkubatoru. Tako su naši pevači nakon rođenja u Bihaću prebačeni u bolnicu u Zagrebu, gde su bili u inkubatorima.

foto: Dragan Kadić

Nažalost, samo nekoliko dana kasnije došlo je do izvesnih problema i obojica su ostali slepi. Iako nije poznato šta se tačno dogodilo, pretpostavlja se da je u pitanju bila greška medicinske sestre zbog koje su braća ostali bez vida.

- To je nepažnja. Sada, koga… Nisam nešto detaljisao i raspitivao se čija. Da li je lekar, da li je medicinska sestra, nisam ulazio u to. Bilo je to rođenje pre vremena. A, da je bila nepažnja, bila je - rekao je Dejan jednom prilikom za medije.

foto: Sonja Spasić

Govorilo se i o tome da postoji mogućnost da se pevačima povrati vid uz određene intervencije. Spekulisalo se da veće šanse za to ima Saša, koji solidarušući se sa bratom nije želeo da se podvrgne ovoj operaciji.

Međutim, on je to demantovao svojevremeno.

- Ma ne, to je bezveze priča. Oni su hteli na nama da rade nekakve eksperimente. To nisu dozvolili roditelji, a ni mi. Ja tako ne volim što se godinama priča o toj temi, da vi nemate pojma. Dve najgore teme, one koje najmanje volim su: da li sam u svađi sa bratom i šta je bilo sa mojim vidom - rekao je Saša, te dodao:

foto: Nemanja Nikolić

- Moji prijatelji i ljudi koju su sa mnom u stalnom kontaktu znaju kako ja živim i znaju da ovaj život volim najviše na svetu. Da li sam se ja lečio i kod koga sam se lečio, to je moja privatna stvar. Ima jedna priča kada je jedan moj prijatelj nazvao taksi, a oni su ga pitali: ‘U kom pravcu idete?’, a on je rekao: ‘Koga to zanima osim mene?“.

