"VEROVALA SAM MU, A ON JE POKUŠAO DA ME SILUJE" Lejla je optužila Ramba za zlostavljanje, a i one su doživele JEZIVO napastvovanje

Na ulici, poslu, prodavnici, internetu - ljudi svakodnevno i svuda doživljavaju seksualno uznemiravanje, a nijedna profesija nije izuzeta iz ovog vrsta napastvovanja, pa ni estrada.

Region je za vikend uznemirila prijava crnogorske pesnikinje i producentkinje televizijske emisije "Dnevnica" na na Radio-televiziji Crne Gore Lejla Kašić protiv muzičara Ramba Amadeusa jer ju je navodno tokom snimanja emisije seksualno uznemiravao. Kašićeva je sve objavila na svom Instagram nalogu, a obavestila je i Unicef, za koji je radio muzičar. Dok se celi slučaj ne ispita, međunarodni fond za decu i omladinu je suspendovala je saradnju sa muzičarem.

Poznate ličnosti pričali su o ovom vidu zlostavljanja, među njima je i bila Ivana Peters koja je jednom prilikom ispričala svih detalja napada, ali i kako se osećala kada joj je sigurnost bila ugrožena.

"Moram da priznam da sam igrom slučaja bila blizu toga da mi neko naudi. Srećom, ništa nije bilo. Kratko sam bila u opasnosti", rekla je pevačica i dodala: "Bila sam u situaciji u kojoj sam se osećala ugroženo, i htela sam da eksplodiram od želje da se odbranim. Vrištala sam i doživela sam veliki napad panike! Imala sam osećaj kao da gorim. To se desilo davno, a ja sam posle toga još jednom videla tu osobu".

Reperka MC Sajsi, koja se porodila i postala majka devojčice, otvoreno je pričala o seksualnom nasilji i da ima i na muzičkoj sceni, te da je na svojoj koži osetila razne neprijatnosti.

“Definitivno da seksualnog nasilja ima i na muzičkoj sceni. Ja nisam imala traumatična iskustva, ali sam bila svedok i osetila sam na svojoj koži određenu dozu malo ekstremnijeg šovinizma koji sam doživela kao nešto na šta se vremenom navikneš”, rekla je Sajsi.

Goca Tržan je otvoreno progovorila da je u mladosti jedan od najboljih prijatelja pokušao da je siluje. Tvrdi da nije prijavila pokušaj silovanja jer se plašila osude.

„Moj drug i ja smo bili veoma bliski, imala sam bezgranično poverenje u njega, a on je to iskoristio. Nisam ni u snu mogla da zamislim da bi ikad pokušao da mi naudi, a on je hteo da me natera na se*s. Želela sam samo da zaboravim taj pakao, pa sam ćutala. Nisam ga prijavila jer sam se plašila osude okoline: ‘Šta je tražila sama sa njim?’ Mislim da i danas žrtve ćute iz istog razloga“, rekla je Tržan.

Jovana Tipšin je ispričala da je imala neprijatnost u romansi i da je počelo uznemiravanje kad je usledio raskid. Ona je čak bivšeg dečka, koji je 13 godina mlađi od nje, prijavila da je počeo da je uznemirava.

- Osim uznemiravanja koje vrši telefonskim putem, bivši je uhodi tako što je čeka ispred zgrade i na raznim drugim mestima – otkrio je izvor blizak Tipšinovoj. Osim toga, u prijavi stoji da pevačicin bivši partner dolazi noću na njena vrata i šalje joj preteće poruke. Međutim, on je potom rekao da je to sve neistina.

Saška Karan je ispričala da ju je kolega na početku karijere seksualno zlostavljao.

"Sećam se, bili smo na jednom nastupu i on se mnogo napio. Tada je počeo da me grli, da me pipka, ma da me napastvuje bukvalno pred svima. Samo što me nije silovao, bio je razjaren i uzbuđen. Jedva sam se izvukla i nekako uspela da pobegnem od njega. Zalepila sam mu šamarčinu, jer nije bio ni toliko snažan da bi me savladao", rekla je Karanova za Star, što je pevač Era Ojdanić demantova.

"Živi užas! Horor! Šokiran sam čime se ta žena poslužila da skrene pažnju na sebe. Podneću tužbu protiv nje jer je to što je izgovorila gnusna laž i ozbiljno je udarila na moje ime. Razumem da zbog korone nema niti jednu tezgu, ali optužbama da sam silovatelj je pomerila granice svoje želje da ponovo bude mlada i poznata

Šta je seksualno uznemiravanje? Seksualno, odnosno polno uznemiravanje, kako je u zakoniku definisano, je bilo koji vid seksualnog ponašanja koji na bilo koji način utiče na to da se osoba oseća poniženo, uvređeno, uplašeno. Ono može biti verbalno, neverbalno i fizičko. Dobacivanje, fotografisanje i snimanje bez dovole, pokazivanje genitalija, pipkanje, grljenje, ljubljenje, štipanje, uporno pozivanje na sastanak uprkos jasnom odgovoru da osoba nije zainteresovana - samo su neki od oblika seksualnog uznemiravanja. Seksualno uznemiravanje je najblaži oblik seksualnog nasilja, ali može izazvati iste posledice - strah, poniženost, uplašenost, povlačenje u sebe.

