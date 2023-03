NIKOLA ĐURIČKO STIGAO IZ AMERIKE! Glumac već godinama gradi karijeru u Holivudu a sada je došao u Beograd, evo i sa kim! (FOTO)

Nikola Đuričko, nakon što se preselio u Ameriku i tamo nastavio da gradi glumačku karijeru, vrlo retko dolazi u Srbiju. Međutim, budno oko paparaca uhvatilo je glumca na aerodromu "Nikola Tesla" kako pristiže u srpsku prestonicu.

foto: Kurir

Nikola je bio vrlo raspoložen i nasmejan, ali nije hteo da daje izjave za okupljene medije, već je užurbanim hodom, u pratnji prijatelja, žurio prema autu koji ga je čekao.

foto: Antonio Ahel/ATAImages

Mnogi prisutni primetili su da se glumac dosta promenio, ali i da su njegova energija i stav ostali isti.

foto: Antonio Ahel/ATAImages

Podsetimo, u poslednjem intervjuu koji je Nikola dao govorio je o tome da se zasitio Srbije, da je svestan da ovde može da uradi sve, ali da ga to ne uzbuđuje. Želeo je nešto više, pa je probao da se preseli u London, međutim, zbog problema s vizom nije uspeo. Onda se prijavio za Ameriku i u roku od dva meseca dobio čak dve uloge.

foto: Antonio Ahel/ATAImages

- Imam agenta u Londonu i radim s njim. Dobio sam ulogu sa Garijem Oldmanom, bio je jedan kul film, "The Hitman's Bodyguard". Gledao sam taj film u avionu kad sam dolazio ovde. Dobio sam ulogu, agent mi je to rekao, deca su skakala i bila srećna, svi su bili srećni.... I onda su me zvali, bio je petak, i rekli su mi: "Da li možeš da dođeš odmah?" Rekao sam: "Ne, treba mi viza." Moja ideja je bila ta da, ako dobijem posao u Londonu, pri čemu engleski nije moj maternji jezik, mislim da u Americi, koja je veće tržište, mogu da dobijem posao odmah. Takođe, moja ćerka je bila na kraju srednje škole, pa smo mislili da je kul da tamo (u Americi) studira... - ispričao je glumac svojevremeno.

foto: Antonio Ahel/ATAImages

M. Jović

