"ULICA ME JE UZELA SA 19 GODINA!" Ispovest Milene Ćeranić: Nisam se davala iz interesa! Majci zamera samo na JEDNOJ VAŽNOJ STVARI

Pevačica Milena Ćeranić nedavno je izbacila pesmu i spot pod nazivom "Još te ima tu." Tim povodom gostovala je kod Ivana Gajića u emisiji Puls Srbije.

Osim priče o pesmi za koju kaže da ju je vrlo emotivno doživela i otpevala, pevačica se dotakla i svog emotivnog i privatnog života.

Konstatovala je da su ljudi danas izgubili emocije, a posebno je bila oštra prema imućnim roditeljima koji svoju decu vaspitavaju tako da se ona ismevaju drugom decu zbog njihove njihove nemaštine.

- Izgubili smo tu dubinu svega, pa i emocija. Ja bih zaista volela da mogu da osvestim današnju decu da postanu svesna pravih stvari i da se igraju kao što smo se mi igrali. Roditelji danas hrle za materijalnim. Deca koja imaju se sprdaju sa tuđom sirotinjom. To je jadno i bedno! Jadni ti roditelji koji uče decu da je to materijalno jedino pravo. Ta deca koja je se sprdaju sa drugom decom na račun njihove nemaštine su u stvari najsiromašnija - rekla je pecačica.

Osvrnula se na svoj životni put koji je bio prepuno uspona i padova, ali je uprkos svemu kako tvrdi uspela da ostane svoja.

- Mene je uzela ulica. Ja sam sa 19 godina otišla od kuće i počela da živim sama u Beogradu. Došla sam da radim kao pevačica, nisam došla da studiram. Ja sad mogu da pričam, jer sam se kao što vidite snašla. Nit sam se pustila u promiskuitet, niti sam postala narkomanka, niti sam rado davala sebe radi nekih interesa, nego sam se stoički i lavovski borila. Nema veze što sam padala više puta, jer sam svaki put ustajala i bila još jača.

Kaže da se ljudi dela na hrabre i mudre, a da ona spada u prvu kategoriju

- Ja sam uvek bila ludački hrabra. Gagi Jovanović je jednom rekao: Ja sam hrabar, nisam mudar. Probala sam da budem mudra, ali prosto nisam za to predodređena. Neko je stvoren da bude mudar, a neko da bude hrabar i dobro je što je tako, jer na taj način postoji neki balans. Nije mi bilo teško na početku, nego onda kada sam već došla do nekog uspeha. Ja ne znam sa čim može da se meri moja nekadašnja popularnost i popularnost mog bivšeg dečka kada smo bili na toj famoznoj farmi. Kad dođeš do u situaciju da padneš i da se ponovo boriš za neke svoje ciljeve, to je mnogo teže nego kada si na samom početku, jer znaš šta te čeka gore.

Najviše ju je zabolelo kada su je prema njenim rečima izdali ljudi koji onda kada su joj bili najpotrebiji:

- Izdali su me oni ljudi koji su me na neki način izbedrili. I to onda kada su mi bili najpotrebniji. Oni su insistirali da uđem na farmu iako ja to nisam htela.Posle izvesnog vremena mami sam rekla ovako: "Mama nikada nisam poželela da mi neko drugi bude roditelj osim tebe i tate, ali samo ti na jednoj stvari zameram, a to je što me nisi naučila šta je zlo pre nego što sam izašla iz kuće. I braća i ja smo štićeni od tog zla na jedan kultiran i lep način. Kasnije sam naučila šta je zlo, nažalost.

