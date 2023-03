POSLOVNI PARTNER RASKRINKAO ZADRUGARA! Bojan Simić je PREVARANT, zbog njega me juri poreska za dug od 10.000 evra

Bojan Simić je prevarant. To tvrdi Ivan Milojković Mili koji je sa bivšim mužem Ivane Šašić ušao u biznis. Prema njegovim rečima Bojan je otvorio firmu prema kojoj nije izvršavao obaveze, pa sad Milojkovića jure za 1.296.450,86 dinara iliti oko 10.000 evra na ime neplaćenog poreza.

foto: Privatna Arhiva

Štaviše poreska ga je obevestila da kreće u prinudnu naplatu, a Simić je pobegao u rijaliti.

U prilog njegovih tvrdnji svedoči dokumentacija koju nam je dostavio.

- Sa Bojanom sam se odavno upoznao. Bilo je to pre 7-8 godina kada je došao da zakupi jedan splav. Počeli smo saradnju. Bio sam tamo menadžer. Posao nam je propao i onda smo kuburili duže vreme da bi došao na ideju pošto je kao radio oko pogrebnih usluga. On je imao kombinaciju da se uzima pogrebna operema i kombinaciju u bolnicama gde bi nas obaveštavali tj. njega o smrtnim slučajevima. On je napravio papirologiju, ali nije mogao na svoje ime jer je imao neku zapetljanciju i onda smo firmu otvorili na moje ime. Firma se zove Simić naznačena na njegovu adresu, a na moje ime.

foto: Privatna arhiva

Ja sam predao papirologiju i niko me nije kontaktirao. Kad god bih Bojana pitao nešto on bi uzvratio pitanjem da li mi je nešto stizalo što sam ja negirao. Onda kad mi je stigao za naplatu milion i nešto odmah sam ga obavestio, na šta je on konstatovao da ja ne treba ništa da imam na svoje ime. Ali ja imam auto, nasledstvo.

foto: Privatna arhiva

Naravno prinudna naplata ide i na porodicu. 10.000 evra nije mala cifra. U međuvremenu je Bojan nestao otišao je u Zadrugu. Pre Zadruge mi je pričao da je u vezi sa Ivanom Šopić i da ga ona ubacuje u šou, a da niko to ne zna. Uglavnom prevarant, neka čuda.

foto: Privatna arhiva

Nismo ni počeli da radimo posao jer je on otišao za inostranstvo u Šapniju pa se javi posle nekog vremena, pa opet nestane, pa se oženio sa Šašićkom - ispričao je Milojković svoju muku.

Ljiljana Stanišić

01:30:15 SCENIRANJE 05.03.2023. KATARINA GRUJIC